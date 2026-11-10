Victoria para multimillonarios en California: Batean propuesta de impuesto a la riqueza

En California, una iniciativa para aplicar un impuesto extraordinario a ultrarricos no fue aprobada.

Las elecciones golpearon a los multimillonarios alineados con los republicanos en todo Estados Unidos. Pero en California, Sergey Brin y algunos de los hombres más ricos del mundo lograron una contundente victoria.

El cofundador de Google, quien apenas semanas antes de las elecciones se sentó junto al presidente Donald Trump en una cena en Mar-a-Lago, financió una exitosa campaña contra la Proposición 40, un impuesto extraordinario de 5 por ciento a los multimillonarios de California. La iniciativa no consiguió los votos necesarios para ser aprobada, según las últimas proyecciones de Decision Desk HQ y Associated Press.

“Esquivamos una bala con este impuesto a la confiscación de activos”, dijo Garry Tan, director ejecutivo de la influyente aceleradora de startups Y Combinator, en una publicación en X. “Muchísimas gracias a Sergey Brin por esto”.

Brin aportó más de 130 millones de dólares a una organización política dedicada en gran medida a derrotar la medida. Building a Better California también recibió dinero del ex-CEO de Google Eric Schmidt, del inversionista de capital de riesgo John Doerr y del multimillonario de las criptomonedas Chris Larsen, entre otros. El grupo gastó más de 395 millones de dólares hasta el día de las elecciones, según registros de financiamiento de campañas.

“Votantes de todas partes del estado se unieron al gobernador Newsom, Planned Parenthood, médicos, profesores, líderes empresariales y sindicales, bomberos y muchos otros para oponerse a una medida que habría causado un daño irreversible a la economía, la base tributaria y el presupuesto de California”, dijo Abby Lunardini, portavoz del grupo. “Era una situación en la que California perdía por ambos lados, y los votantes claramente estuvieron de acuerdo”.

El multimillonario Frank Slootman, residente de Montana, hizo su primera contribución política pública en California para ayudar a derrotar el impuesto a la riqueza. El presidente de la empresa de computación en la nube Snowflake Inc. aportó 5 millones de dólares a Building a Better California.

“Esto ni siquiera me parece política; es mucho más importante que eso”, dijo. “Se siente como algo existencial, porque puede trastornar nuestra forma de vida y obligarnos a mudarnos a otro lugar”.

Brin planteó su oposición en términos aún más personales y evocó la huida de su familia de la Unión Soviética en la década de 1970 al criticar la propuesta de California. Su portavoz no respondió a una solicitud de comentarios.

Brin, cuya fortuna asciende a 233.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, ayudó a financiar una inusualmente amplia coalición contra el impuesto a la riqueza. La alianza reunió a multimillonarios tecnológicos, el gobernador Gavin Newsom y su sucesor, Xavier Becerra, además de sindicatos, grupos progresistas y Steve Hilton, rival republicano de Becerra.

Esa coalición transversal diferenció esta batalla de otros intentos de multimillonarios por influir en las elecciones de medio término. Los grandes donantes alineados con los republicanos, principalmente Elon Musk, sufrieron reveses ante una ola demócrata que también golpeó a candidatos respaldados por multimillonarios de la inteligencia artificial y las criptomonedas en todo Estados Unidos.

“Resultó ser dinero bien gastado”, dijo Dan Schnur, profesor de la Universidad de California en Berkeley. “Parece probable que aprovechen esto como una oportunidad para elaborar una agenda más proactiva”.

Antes de la batalla por el impuesto a los multimillonarios, Brin había estado prácticamente ausente de la política de California. Su última contribución en un ciclo electoral estatal fue en 2010, cuando Arnold Schwarzenegger era gobernador, y estuvo dirigida principalmente a causas climáticas.

Su postura política también ha cambiado desde entonces. Brin, quien alguna vez fue un abierto crítico de Trump y participó en una protesta contra sus políticas migratorias, ha cultivado vínculos con el presidente durante su segundo mandato.

Después de que un sindicato de trabajadores de la salud propusiera el impuesto a los multimillonarios, Brin se mudó a Nevada y lanzó una ofensiva política contra la iniciativa. Reclutó a Ned Wigglesworth, un veterano estratega que ayudó a diseñar el plan para derrotarla. La campaña logró incluir en la papeleta dos medidas rivales, cualquiera de las cuales podía bloquear el gravamen si era aprobada.

Aunque una de las medidas contra el impuesto a la riqueza se encaminaba al fracaso, la otra, la Proposición 42, estaba cerca de ser aprobada a última hora del lunes, según el conteo más reciente. Eso le daría a Brin una doble victoria, ya que la iniciativa también ayudaría a impedir que los legisladores de California graven la propiedad personal.

En total, los opositores al gravamen gastaron más de 11 veces lo desembolsado por sus partidarios. “Creo que el factor principal fue simplemente la enorme cantidad de recursos financieros que respaldaron la oposición a esta propuesta”, dijo John Clausen, socio tributario de EisnerAmper.

Los partidarios del impuesto ya prometieron volver a someterlo a votación en 2028. El gravamen buscaba compensar recortes federales por miles de millones de dólares a la atención médica, que podrían provocar el cierre de hospitales y dejar a millones de californianos sin seguro. La iniciativa recibió el respaldo de políticos progresistas, entre ellos el senador por Vermont Bernie Sanders y el representante Ro Khanna, cuyo distrito incluye Silicon Valley.

Pero el impuesto a los multimillonarios terminó dividiendo a los demócratas, al sector empresarial e incluso al movimiento sindical de California. Algunos lo consideraban una medida de emergencia necesaria para salvar vidas, mientras otros advertían que terminaría causando más daño económico que beneficios.

“Volverán a intentarlo dentro de dos años”, dijo Slootman, presidente de Snowflake. “Lo que esto hizo fue darles tiempo a las personas para prepararse”.

Don Hankey se sumó a multimillonarios como Brin, Peter Thiel y David Sacks que abandonaron California después de que se propusiera el gravamen. El fundador de Hankey Group, una firma de préstamos automotrices de alto riesgo y seguros, se mudó a Las Vegas a fines de 2025, apenas semanas antes de la fecha límite de residencia prevista para el impuesto.

No piensa regresar ahora que la iniciativa fracasó.

“Sigo considerando que la situación política en California es insostenible”, dijo. “El estado simplemente no está administrado tan bien como debería”.

Pero Building a Better California, el grupo que Brin ayudó a financiar, dijo que seguirá activo tras la derrota del impuesto.

“De cara al futuro, Building a Better California mantiene su compromiso de promover políticas de sentido común”, dijo la portavoz del grupo en un comunicado, “que mejoren la asequibilidad y la calidad de vida para todos, garanticen una mayor rendición de cuentas y transparencia del gobierno estatal y aseguren que el estado siga siendo un centro de innovación, empleos bien remunerados y oportunidades económicas para las generaciones futuras”.