Ojo ahí: ¿Qué nueva advertencia deberán incluir los medicamentos para bajar de peso?

La advertencia podría afectar las ventas de los medicamentos para bajar de peso.

Novo Nordisk, fabricante de Ozempic, y Eli Lilly deberán advertir a los usuarios sobre un posible efecto secundario poco frecuente que puede afectar la visión, tras un nuevo requisito de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La agencia exigirá a las farmacéuticas que fabrican tratamientos con agonistas del receptor del GLP-1 que incluyan advertencias de seguridad en las etiquetas sobre el riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION, por sus siglas en inglés). Esta afección poco frecuente puede causar una disminución de la visión y una pérdida de visión potencialmente permanente.

En los últimos años, ha aumentado la preocupación por este efecto secundario. En 2024, un estudio de la Universidad de Harvard relacionó el Ozempic de Novo con un mayor riesgo de pérdida de visión.

El año pasado, al menos cuatro pacientes que desarrollaron esta grave afección ocular recibieron una indemnización en Dinamarca, donde se encuentra la sede de Novo Nordisk.

¿Cómo afectará la nueva advertencia a las ventas de Ozempic y Eli Lilly?

La advertencia podría afectar las ventas de semaglutida, el medicamento agonista del GLP-1 comercializado por Novo Nordisk, así como las de tirzepatida y orforgliprona, de Lilly. La FDA señaló que “se han notificado casos de NAION con todos los productos agonistas del GLP-1 actualmente comercializados”.

Los representantes de Novo y Lilly no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la nueva advertencia que deberán incluir sus medicinas.

Las acciones de Lilly subieron 1.7 por ciento a las 9:40 horas de este lunes en Nueva York, mientras que las de Novo ganaron 1.6 por ciento en Copenhague.

El año pasado, una comparación directa mostró que Zepbound de Lilly ayudó a las personas a reducir más grasa abdominal que Wegovy de Novo. La píldora experimental para la obesidad de Lilly también ayudó a pacientes a perder peso y controlar el azúcar en sangre, casi tan bien como Ozempic en un ensayo separado.