De Maduro a la amnistía: Venezuela da luz verde a proyecto de ley para liberar a presos políticos

Familiares de presos políticos participan en una protesta frente al Palacio de Justicia este jueves, en Caracas, Venezuela. (Foto: EFE/ Ronald Peña R)

La Asamblea Nacional de Venezuela dio aprobación preliminar unánime a un proyecto de ley histórico de amnistía para delitos políticos, el último paso en una apertura más amplia tras la captura por parte de Estados Unidos del hombre fuerte Nicolás Maduro.

Venezuela está experimentando una transformación política y económica gradual desde el derrocamiento de Maduro a principios de enero.

Bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez —exmano derecha de Maduro, considerada como una figura que apacigua las demandas de cambio político de la administración Trump—, las autoridades están liberando paulatinamente a cientos de presos políticos. El proyecto de ley de amnistía, que se espera obtenga la aprobación definitiva de la asamblea, liberaría a muchos más.

El proyecto de ley de amnistía todavía está sujeto a consulta pública, en gran medida una formalidad en Venezuela, antes de una segunda y última votación.

Ley de Amnistía en Venezuela recibe apoyo legislativo

La ley otorgaría amnistía para una amplia gama de delitos relacionados con la actividad política, declaró el diputado oficialista Jorge Arreaza al presentar el proyecto. Quedan excluidos los actos que resulten en muerte o lesiones físicas graves, añadió.

“Debemos generar confianza”, afirmó Arreaza, añadiendo que la medida contribuiría al diálogo político y allanaría el camino hacia la paz y la prosperidad. Arreaza es el exyerno del fallecido ícono socialista venezolano Hugo Chávez, el golpista convertido en presidente que llevó al país a la ruina hace más de un cuarto de siglo.

Cabe destacar que un pequeño grupo de legisladores disidentes de partidos de oposición moderados apoyó el proyecto de ley de amnistía, afirmando que podría marcar el comienzo de una nueva era.

“Pedimos que esta ley avance con la misma celeridad que la ley de hidrocarburos”, declaró el diputado Tomás Guanipa en nombre del grupo, refiriéndose a la reforma petrolera recientemente aprobada. “Hablamos de vidas, de seres humanos”.

Presos políticos y derechos humanos en Venezuela

La ONU y las ONG han documentado desde hace tiempo graves violaciones de derechos humanos en el país. María Corina Machado, figura destacada de la oposición y Premio Nobel de la Paz, se encuentra actualmente fuera del país tras pasar años escondida en Venezuela.

Si bien el gobierno afirma que más de 600 personas han sido liberadas de prisión hasta la fecha, el grupo de derechos humanos Foro Penal, con sede en Caracas, afirmó haber verificado solo 383. Casi 700 personas permanecían detenidas a principios de febrero, según el grupo. Quienes han sido liberados están sujetos a condiciones que incluyen restricciones a la expresión y actividad política.

Paralelamente a la reforma política, la economía venezolana se estabiliza a medida que se recuperan las exportaciones petroleras. Estados Unidos mantiene el control de la economía de la deteriorada industria petrolera del país, liberando fondos paulatinamente al Banco Central de Venezuela.