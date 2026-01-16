⁠Liberan video del rescate de María Corina Machado: ¿Qué sabemos de Grey Bull Rescue?

Grey Bull Rescue se define como una organización liderada por veteranos que despliega equipos en zonas de guerra. (Foto: Grey Bull)

La difusión este viernes del video del rescate de María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, por Grey Bull, fundada por Bryan Stern, ha puesto el foco en esta organización de veteranos.

Bryan Stern informó en diciembre pasado que llevó a cabo el rescate en altamar de María Corina Machado que se dirigía a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

En las imágenes del rescate se escucha que la líder opositora, que se reunió el jueves con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, dice “¡soy yo, María!”, en medio de la oscuridad mientras olas de tres metros azotaban su embarcación.

La operación, llamada ‘Dinamita Dorada’, fue atribuida a Grey Bull Rescue, una organización liderada por veteranos militares que asegura intervenir en zonas de guerra, desastre o regímenes hostiles cuando otros actores no pueden hacerlo.

La información disponible proviene de su propio sitio web y de publicaciones del veterano estadounidense Bryan Stern, quien se identifica públicamente como parte del equipo que ejecutó la misión.

De acuerdo con la misma organización, el objetivo principal fue sacar a la opositora venezolana de su país y reunirla con su familia tras dos años separados.

¿Quién es Grey Bull Rescue?

Grey Bull Rescue se define como una organización liderada por veteranos que despliega equipos en zonas de guerra, áreas de desastre y “entornos negados” para rescatar a estadounidenses y aliados.

Según su descripción oficial, proporciona evacuaciones de emergencia, apoyo médico y coordinación en terreno con el objetivo de “llevar a las personas a casa con vida”.

La organización opera a través de dos entidades: Grey Bull Rescue Foundation, una fundación sin fines de lucro financiada por donaciones bajo la figura 501(c)(3), y Grey Bull Rescue Group, su brazo operativo con fines de lucro encargado de realizar extracciones civiles cuando está permitido.

La embarcación de Stern encontró a Corina Machado en altamar. (Foto: Grey Bull)

¿Cómo nació Grey Bull?

El nombre “Grey Bull” tiene su origen, según la propia organización, en un episodio ocurrido durante la guerra de Vietnam, cuando prisioneros de guerra estadounidenses supieron que una misión de rescate había sido lanzada para ellos, aun cuando ya no se encontraban en el sitio objetivo. Aunque la operación no logró liberarlos, les devolvió la esperanza, elemento que la organización considera central en su identidad.

Esta narrativa es utilizada para explicar su filosofía de acción: intervenir incluso cuando el contexto político, militar o logístico hace que la misión parezca imposible.

¿Qué se sabe del rescate de María Corina Machado?

La información más detallada sobre el operativo proviene de una publicación en la red social X del veterano Bryan Stern. En ella, describe la extracción de María Corina Machado como una de las misiones “más complejas y peligrosas” en las que ha participado.

Stern señala que el objetivo era garantizar su seguridad, preservar protocolos de protección y lograr que regresara con sus hijos.

Afirma que la operación no logró concretarse a tiempo para que Machado asistiera a una ceremonia del Premio Nobel de la Paz, pero destaca que finalmente se encuentra “a salvo del régimen de Nicolás Maduro”.

La embarcación de Stern encontró a Corina Machado en altamar; la excandidata presidencial de Venezuela informó quién era y dijo que estaba completamente mojada y con frío.

“El momento marcó la segunda fase de una operación clandestina multifacética para sacar a Machado de Venezuela y trasladarla a Oslo, Noruega, donde planeaba aceptar el Premio Nobel de la Paz”, indicó la organización.