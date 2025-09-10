Así es como Larry Ellison, cofundador de Oracle, rebasó a Musk como el hombre más rico del mundo

Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez, poniendo fin al reinado de casi un año de Elon Musk en el primer puesto.

La fortuna de Ellison tuvo un impulso este miércoles, luego de que Oracle presentara sus resultados trimestrales y superara las expectativas del mercado. Al subir el valor de Oracle, han ganado también ‘las arcas’ de Ellison.

Esta mañana, la fortuna de Larry Ellison aumentó en 101 mil millones de dólares a las 10:10 a.m. en Nueva York, tras la presentación de resultados trimestrales de Oracle que superaron las expectativas. La compañía además anticipó que aún queda más crecimiento por delante.

El incremento llevó su patrimonio a 393 mil millones de dólares, superando los 385 mil millones de Musk, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Es el mayor incremento en un solo día jamás registrado por el índice.

Musk se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez en 2021, antes de perder el título frente a Jeff Bezos de Amazon.com y Bernard Arnault de LVMH. Lo recuperó el año pasado y lo mantuvo poco más de 300 días.

¿Quién es Larry Ellison y cómo se convirtió en el hombre más rico del mundo?

Larry Ellison, de 81 años, es cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología, tiene la mayor parte de su patrimonio vinculada a la empresa de software de bases de datos.

De acuerdo con su biografía en Oracle, Ellison también compite en veleros, vuela aviones, juega tenis y toca la guitarra.

Ellison comenzó su carrea como programador informático tras estar en la Universidad de Illinois y luego en la Universidad de Chicago brevemente. En los años 70 trabajó en la empresa electrónica Ampex y en Precisión Instruments (luego llamada Omex).

En Ampex conoció a colegas programadores como Ed Oates y Bob Miner. Más adelante, los tres trabajaron en el desarrollo y comercialización de un programa de gestión de datos y, en 1979, la empresa Relational Software lanzó Oracle.

Luego de eso, la empresa fue renombrada como Oracle Systems Corporation y luego Oracle Corporation en 1982.

Para 1987, Oracle se convirtió en la mayor empresa de gestión de bases de datos en el mundo, de acuerdo con Britannica. Más adelante, Ellison reestructuró la dirección de Oracle tras una auditoría interna por una demanda.

Ellison ha tenido una larga trayectoria en Oracle y, aunque en septiembre de 2014 renunció como CEO, ha seguido involucrado en la compañía, ahora como director de tecnología.

¿Cómo cotiza Oracle HOY?

Las acciones de Oracle subieron más que nunca desde 1992 después de que la compañía diera una perspectiva agresiva para su negocio en la nube, consolidando el lugar del fabricante de software en la carrera para respaldar la demanda de computación de inteligencia artificial.

Las acciones subieron hasta 43 por ciento este miércoles a media mañana en Nueva York, elevando su valoración de mercado a 969 mil millones de dólares y convirtiendo al cofundador Larry Ellison en el hombre más rico del mundo, tras superar a Elon Musk.

El alza de acciones de Oracle impulsó a otras acciones de IA, como Nvidia, que subió 4.1 por ciento. En Asia, los proveedores de Nvidia se recuperaron en Japón y Corea del Sur, con Advantest subiendo un 3.2 por ciento y SK Hynix un 5.6 por ciento.

Conocida por su software de bases de datos, Oracle ha cosechado recientemente un gran éxito en el vibrante mercado de la computación en la nube y se perfila como un proveedor clave de capacidad de computación en IA, compitiendo con líderes de la nube como Amazon, Microsoft y Google (de Alphabet).