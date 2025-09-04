Maduro ‘desafía’ a Trump: Cazas venezolanos sobrevuelan buque de guerra de EU en el Caribe

Dos aviones militares venezolanos sobrevolaron un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales frente a sus costas, según el Pentágono, en una nueva escalada entre los dos adversarios después de que Estados Unidos atacara una lancha rápida que supuestamente transportaba drogas desde el país.

“Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones antinarcóticos”, declaró el Pentágono. Añadió que se recomienda encarecidamente "al cártel que gobierna Venezuela“ que no interfiera con ninguna otra operación de Estados Unidos.

El Pentágono no ofreció de inmediato más información, como la proximidad de los aviones al buque estadounidense ni la ubicación exacta de este al momento del incidente. El Ministerio de Información de Venezuela tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. CBS News indicó que los aviones eran cazas F-16 armados.

Días antes, Estados Unidos atacó un supuesto buque narcotraficante en el Mar Caribe, presuntamente procedente de Venezuela, causando la muerte de las 11 personas a bordo en un ataque que generó críticas nacionales e internacionales por la aparente muerte de civiles.

Pero lejos de frenar su ofensiva, Estados Unidos envió varios barcos con unos 4 mil marineros e infantes de marina al Caribe en lo que las autoridades han descrito como un esfuerzo para combatir el narcotráfico.

Las medidas han suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump, quien ha prometido no involucrar a Estados Unidos en más conflictos internacionales, esté intentando derrocar al presidente Nicolás Maduro. El jueves por la mañana, Maduro apareció en la televisión estatal y llamó a todos los reservistas militares y a más de 10 millones de milicianos a movilizarse a sus oficinas comunales locales.

EU estrecha el cerco sobre Venezuela con visita de Marco Rubio a Ecuador

El sobrevuelo tuvo lugar el mismo día que el secretario de Estado Marco Rubio visitó Ecuador para buscar apoyo a la campaña de presión estadounidense. Rubio afirmó que Estados Unidos estaba preparado para más ataques similares contra Venezuela y señaló su disposición a tomar medidas aún más agresivas.

“Seguiremos buscando, como siempre lo hemos hecho, pero esta vez no solo buscaremos a los narcotraficantes o sus lanchas rápidas para intentar arrestarlos”, declaró Rubio a la prensa en una rueda de prensa. “El presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos porque llevan 30 años enfrentándonos y nadie ha respondido”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Rubio defendieron el ataque estadounidense y advirtieron que podrían haber más, diciendo que el gobierno estadounidense pretendía enviar un mensaje a los narcotraficantes.