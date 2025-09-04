EU atacará a cárteles mexicanos por cielo, mar y tierra: ‘No van a seguir actuando con impunidad’

Estados Unidos va contra todas las operaciones en aguas internacionales de los grupos narcoterroristas, aseguró Marco Rubio, secretario de Estado, en conferencia de prensa con Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores en México.

“Estos cárteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años . Tenemos inteligencia, sabemos que vienen y los interceptamos, pero eso no funciona. Estos cárteles saben: ‘bueno, vamos a perder 2% de lo que estamos vendiendo’. ¡Ellos ganan miles de millones!”. Lo anterior, luego de que se aniquiló una embarcación con drogas presuntamente procedente de Venezuela. “Estos grupos son narcoterroristas operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de Estados Unido. El presidente utilizó la fuerza para proteger y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede pasar en este momento, mañana, en una semana”, advirtió.

“Que no quede duda que estos grupos que están utilizando estas rutas marítimas no van a poder seguir actuando con impunidad”.

Respecto de la designación de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como narcoterrorista, acotó que el gobierno de Trump sólo actúa conforme a lo que dictó un juez. “No soy yo, no es el gobierno de Estados Unidos. Ese fue un gran jurado de Nueva York, que encausó a Nicolás Maduro, nosotros solamente estamos actuando sobre algo que en 2020 identificó”.

Reiteró que se eliminarán todas las operaciones por aguas internacionales trasladas por el Caribe. Sobre el tema, el canciller mexicano marcó la línea de no intervención.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo ayer que las operaciones militares contra los cárteles continuarían, preparando el escenario para una campaña sostenida en América Latina, pese a que preguntas sobre el ataque contra una lancha que salió de Venezuela, seguían sin respuesta.

Poco es lo que se sabe del ataque, incluyendo qué justificación legal se utilizó para el accionar, o incluso qué drogas había a bordo, pero Hegseth declaró que las operaciones continuarían. “Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque”, afirmó Hegseth a Fox News.