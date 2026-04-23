Errores comunes al iniciar tu vida financiera

Patricio, a sólo unos meses de graduarse de Arquitectura, se encamina hacia dos de los retos más importantes en la vida de los jóvenes. Primero, entrar en un competido mercado laboral. Segundo, ya con un trabajo formal, Patricio entrará en un mundo aún más desconocido y, a veces, desafiante: el de sus Finanzas Personales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024), la cuenta de nómina es el primer producto financiero del 46.5 por ciento de la población que tiene ahorro formal en el país. El caso de Patricio no es diferente: el primer contacto que tiene con sus Finanzas Personales se da al incorporarse al mercado laboral. Sin saber muy bien cómo, obtiene una cuenta de nómina, del banco que su empleador asignó, y se enfrenta al reto de saber cómo utilizarla y administrar su primer sueldo formal.

Este es el escenario que viven miles de jóvenes quienes, muchas veces por falta de información, deben aprender sobre la marcha respecto a uno de los temas más importantes y que los acompañará el resto de su vida: las Finanzas Personales. Esto nos lleva a algunos de los errores más comunes que podemos vivir cuando iniciamos nuestra vida financiera:

No tener un presupuesto. Tan o más importante que saber ganarse el dinero, es saber gastarlo. El presupuesto nos permite tener un registro de nuestros ingresos, así como de todos los gastos, nos permite identificar cuáles son innecesarios, así como conocer nuestra capacidad de ahorro.

Gastar más de lo que tienes. Si no identificas en qué gastas, es muy fácil excederte, y enfrentar el terror de “no llegar a la quincena”.

Identificar los gastos hormiga. Los pequeños gastos drenan tus finanzas sin que lo notes. Regístralos por pequeños que sean y te darás cuenta de que al final, todo suma.

Pero los errores no se limitan a nuestros ingresos: el tener una cuenta de nómina nos abre la misteriosa puerta del crédito, y si bien éste puede ser una palanca de apoyo para lograr nuestros objetivos, la falta de información nos puede llevar a cometer errores costosos, por ejemplo, con la tarjeta de crédito:

Usar la tarjeta como dinero adicional. Creer que es “dinero” extra disponible para esos gastos o “gustos” no planeados.

Acumular deuda excesiva. Abusar de las promociones como meses sin intereses puede comprometer tu capacidad de pagar tus deudas.

Falta de control y seguimiento. Te puede llevar a pagar comisiones innecesarias por olvidar tu fecha límite de pago, o no hacer tu pago mínimo.

El último error, y posiblemente el más costoso, es no ahorrar para el futuro, pensar que “más adelante” podremos ahorrar. Iniciar a temprana edad potencializa el ahorro, fomenta el hábito, y lo hace más sencillo. En términos de ahorro, mientras antes empieces, mejor.

En resumen, las Finanzas Personales, nos acompañarán toda la vida, y nos ayudarán, o no, a lograr nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Así que, al igual que a Patricio, te invito a informarte y a tomar el control de tus Finanzas.

Primeros pasos sin titubear

Revisa el recibo de nómina para saber tu sueldo real.

para saber tu sueldo real. Trata de hacer un presupuesto , ya sea semanal o mensual.

, ya sea semanal o mensual. Lleva un control de los gastos.

*Ómbudsman HSBC México