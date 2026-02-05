Afore XXI Banorte: Rendimientos de 2025 refuerzan al SAR como principal vehículo de ahorro a largo plazo

Afore XXI Banorte destacó que, al cierre de 2025, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró un desempeño extraordinario, reafirmando su papel como el principal instrumento de ahorro de largo plazo para las y los trabajadores mexicanos.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el SAR cerró el año pasado con rendimientos de más del 16% —considerando el promedio ponderado de las SIEFORES generacionales en los últimos 12 meses—, lo que superó el rendimiento histórico del sistema de 10.7%, materializando una plusvalía de más de 1.1 billones de pesos.

En un entorno global marcado por ajustes en tasas de interés y episodios de volatilidad, estos resultados reflejan una gestión profesional de los recursos, basada en criterios de diversificación, disciplina financiera y una visión de largo plazo orientada a proteger e incrementar el ahorro para el retiro de los mexicanos.

En este contexto, AFORE XXI Banorte subrayó que las Afores constituyen el principal vehículo de ahorro para el retiro en México, al operar bajo un marco regulatorio sólido, con reglas claras de inversión, separación patrimonial de los recursos y supervisión permanente, elementos que brindan seguridad y certeza sobre el manejo del dinero de cada trabajador.

Al respecto, David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte, señaló que “el desempeño del sistema durante 2025 confirma que el modelo Afore cumple su objetivo central: proteger y hacer crecer el ahorro para el retiro de cada trabajador. Incluso en contextos de volatilidad, la regulación sólida, la gestión profesional y la visión de largo plazo del SAR le han permitido generar valor patrimonial de manera responsable”.

Finalmente, la Administradora reiteró la importancia de que las y los trabajadores revisen periódicamente su estado de cuenta, se informen sobre el desempeño de su ahorro y se acerquen a las y los Asesores Previsionales de las Afores para fortalecer su planeación financiera, de manera que puedan aprovechar las ventajas de las Aportaciones Voluntarias como complemento a su estrategia de ahorro para el retiro.