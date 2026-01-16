Cumple Afore XXI Banorte con servicio ágil y eficiente: Consar

Con la finalidad de evaluar el desempeño administrativo en oficinas, los tiempos de atención, la eficiencia de los trámites y la calidad del servicio que se le ofrece a las y los trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) llevó a cabo una visita de inspección para supervisar la atención que ofrece Afore XXI Banorte a sus clientes. Dicho recorrido se realizó en la Oficina de Atención Personalizada ubicada en Azcapotzalco, Ciudad de México.

Durante la inspección, Amelia Chávez Carrillo, Vicepresidenta de Operaciones de la CONSAR, constató la aplicación de los diversos protocolos de servicio que lleva a cabo Afore XXI Banorte, tales como el de Atención a Adultos Mayores, la gestión de tiempos de espera y el Protocolo CASA (Claro, Amable, Sensible y Ágil), un modelo que tiene como propósito simplificar los trámites y mejorar la experiencia del usuario brindando una atención conforme al perfil y a las necesidades específicas de cada cliente.

En este sentido, Julio César Cervantes Parra, Presidente de la CONSAR, ha señalado que “una de las funciones de supervisión y acompañamiento que realiza la Comisión al Sistema de Ahorro para el Retiro consiste en realizar recorridos por todas las Afores, con el objetivo de conocer de primera mano sus procesos operativos, de atención y de gobierno corporativo. La visita realizada a Afore XXI Banorte nos permite fortalecer la supervisión basada en evidencia, identificar mejores prácticas y detectar áreas de oportunidad que contribuyan a una operación más eficiente, transparente y centrada en el trabajador. El principal beneficiario de este ejercicio es el ahorrador. Al mejorar procesos, fortalecer controles y promover estándares más altos de servicio, avanzamos hacia un sistema que protege mejor los recursos de los trabajadores y eleva la calidad de la atención que reciben”.

Además, Cervantes Parra indicó que desde la CONSAR se mantiene un diálogo permanente con todas las Afores: “estamos convencidos de que una supervisión cercana, técnica y preventiva es clave para seguir fortaleciendo la confianza en el sistema y garantizar que cumpla su propósito fundamental: asegurar un mejor retiro para las y los trabajadores de México”.

Por su parte, David Razú Aznar, Director General de la Administradora, señaló que “AFORE XXI Banorte opera con altos estándares de eficiencia y calidad en el servicio. Cada proceso implementado tiene como objetivo colocar a las y los trabajadores en el centro de la atención, brindándoles acompañamiento oportuno e información clara para fortalecer la toma de decisiones de cara a su retiro”.

Con la implementación de estos esquemas de atención, Afore XXI Banorte reafirma su compromiso con una gestión centrada en la eficacia operativa, la transparencia y la excelencia en el servicio. Asimismo, la Administradora reitera su disposición de mantener su colaboración con la CONSAR para fortalecer el funcionamiento del sistema y contribuir a que las y los trabajadores cuenten con mejores condiciones para construir un retiro digno.