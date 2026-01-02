XXI Banorte invita a incrementar el ahorro voluntario durante 2026

La Afore también exhorta a las y los trabajadores a aprovechar los beneficios fiscales del Ahorro Voluntario durante 2026, los cuales son aplicables siempre y cuando se mantenga el ahorro en la cuenta. [Fotografía. XXI Banorte]

Afore XXI Banorte hace un llamado a las y los trabajadores para que 2026 sea el año en que estabilicen sus finanzas, reestructuren deudas y fortalezcan su ahorro para el retiro mediante aportaciones voluntarias periódicas.

En un contexto donde existe alta presión para consumir —derivado de las fiestas de fin de año—, XXI Banorte subraya que el Ahorro Voluntario es una herramienta clave para construir un patrimonio de largo plazo. Este mecanismo permite iniciar aportaciones desde 50 pesos, de forma flexible, ya sea con depósitos únicos o domiciliados, los cuales ofrecen altos rendimientos, de manera que el dinero ahorrado se multiplicará con el paso del tiempo. Por ejemplo, una persona de menos de 30 años con un ingreso mensual de 15,000 pesos y que ahorra 10% de su salario, podría acumular más de 3.1 millones de pesos en 35 años, gracias al efecto del interés compuesto, considerando un rendimiento anual estimado de 8.12%.

“El Ahorro Voluntario es una herramienta que permite transformar ingresos extraordinarios y decisiones cotidianas en un patrimonio sólido de largo plazo. Nuestro compromiso es acompañar a cada persona, con asesoría personalizada y educación financiera, para que tome decisiones informadas que fortalezcan su retiro y su estabilidad económica”, señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

En este sentido, como parte de su compromiso con la Educación Financiera, XXI Banorte invita a las y los cuentahabientes a acercarse a sus Asesores Previsionales, quienes brindan orientación personalizada para definir metas, diseñar estrategias de ahorro y maximizar el impacto de las aportaciones adicionales en la Cuenta Individual.

La Afore también exhorta a las y los trabajadores a aprovechar los beneficios fiscales del Ahorro Voluntario durante 2026, los cuales son aplicables siempre y cuando se mantenga el ahorro en la cuenta Afore hasta el momento del retiro. De igual manera, es esencial revisar que estén actualizados los datos personales —domicilio, teléfono, correo electrónico, CURP y RFC— y verificar la vigencia del Expediente de Identificación, con el fin de facilitar trámites futuros y asegurar una comunicación efectiva con la Administradora.

Con estas acciones, Afore XXI Banorte refrenda su compromiso de acompañar a las y los trabajadores de México en la construcción de un futuro financiero sólido, informado y sostenible.