XXI Banorte concluye 98% de trámites en sitio gracias a ajustes operativos y nuevas oficinas

Durante 2025, Afore XXI Banorte implementó ajustes operativos para optimizar el servicio en sus Oficinas de Atención Personalizada a nivel nacional, lo que permitió incrementar el volumen anual de gestión presencial, alcanzando más de 887 mil personas atendidas. Este resultado se debe, principalmente, a la mejora en los indicadores clave de servicio, lo que se refleja en un mayor flujo operativo y en una resolución más eficiente de los trámites.

Como resultado, el 98.2%, de trámites iniciados en oficina concluyeron con éxito, superando en 0.87 puntos porcentuales el desempeño obtenido en 2024. Entre los trámites más solicitados se encuentran la integración del expediente de identificación, retiros IMSS, modificaciones de datos, solicitudes de estado de cuenta y consultas de saldo, gestiones esenciales para las y los trabajadores mexicanos.

“En XXI Banorte tenemos un compromiso con la mejora continua y el bienestar de las y los cuentahabientes, por lo que la mejora de estos indicadores era una prioridad para garantizar un servicio de excelencia. Con la optimización de nuestra atención, nos aseguramos de que cada visita a nuestras oficinas se traduzca en una solución efectiva, a la medida de las necesidades de cada persona”, afirmó David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Es importante destacar que el fortalecimiento del servicio implicó la contratación de más personal para realizar trámites de recepción y filtro, así como la implementación de mejoras tecnológicas en el sistema de citas y turnos para agilizar la atención. Estas acciones fueron validadas recientemente por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la cual realizó una visita de inspección para supervisar la eficiencia operativa, los tiempos de atención y la calidad del servicio que ofrece la Administradora en sus oficinas, confirmando el cumplimiento de los estándares regulatorios.

Aunado a lo anterior, y en línea con la estrategia de cercanía de la Administradora, XXI Banorte abrió dos nuevas Oficinas de Atención Personalizada en Guadalajara, Jalisco. La primera de ellas ubicada en el interior del Centro Médico Nacional de Occidente, en la Colonia Independencia, y la segunda en Av. Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo No. 1082, Local 1, Colonia Mezquitán Country. Lo anterior, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la experiencia de atención para las y los habitantes de la zona Occidente del país.

Con estas acciones, XXI Banorte reafirma su compromiso de ofrecer un servicio de excelencia, alineado con las mejores prácticas del sistema y enfocado en fortalecer la cercanía con las y los trabajadores que confían su ahorro para el retiro en la Afore Fuerte de México.