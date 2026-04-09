Wall Street ‘se tambalea’ por temor a que acabe el alto al fuego tras ataques de Israel; BMV avanza

Wall Street abrió en rojo este jueves, con ligeras caídas, entre ellas la de su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, después de una sesión de rebote por el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos al que los inversores miran atentos mientras crece la incertidumbre.

El Dow Jones retrocede 0.30 por ciento, en los 47 mil 761.12 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.16 por ciento menos, en las 6 mil 771.97 unidades, mientras que el Nasdaq baja 0.14 por ciento, a 22 mil 603.72 puntos.

De acuerdo con analistas de Banamex, lo anterior ocurre debido a un aumento en el nerviosismo de los inversionistas, los cuales se mantienen con cautela luego de originarse un ataque a Líbano por parte de Israel, pese a haberse acordado un cese al fuego en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Teherán denunció que los ataques de Israel contra el Líbano suponen una violación del pacto, mientras que Estados Unidos insiste en que este país no forma parte de la tregua.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía 0.05 por ciento, hasta los 4.779 dólares la onza; mientras que la plata restaba un 0.71 por ciento, hasta los 74.85 dólares.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

No obstante, la apertura de las bolsas a nivel local muestra números verdes, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el avance es de 0.47 por ciento, en un nivel de 70 mil 549.65 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el aumento es de 0.31 por ciento, en los mil 405.72 puntos.

En Europa las bajas son de 1.59 por ciento, para el DAX en Alemania, que ronda en los 23 mil 697.42 puntos, el CAC 40 de Francia cede 0.89 por ciento, en los 8 mil 190.60 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.66 por ciento menos, en las 18 mil 12.40 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 0.46 por ciento a la baja, se sitúa en las 10 mil 559.12 unidades.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan incrementos de 8.28 por ciento para el West Texas Intermediate, en los 102.26 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 4.84 por ciento, alrededor de los 99.34 billetes verdes por barril.

Con información de EFE.