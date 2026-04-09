Movistar se va de México: ¿Qué pasará con los clientes de Telefónica?

Un especialista explicó qué ocurrirá con los clientes de Movistar ahora que Telefónica anunció su salida de México.

Tras el anuncio de que Movistar se va de México, surge la duda sobre qué pasará con los clientes de dicha compañía telefónica y si habrá cambios en su servicio.

“Los usuarios deben estar tranquilos, su servicio va a seguir operando. No va a pasar nada, simplemente cambió de propiedad. Ni siquiera la marca cambiará por algún tiempo, al menos hasta 2030”, explicó Ernesto Piedras, director General de la Competitive Intelligence Unit, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Piedras explicó que desde hace tiempo Movistar pertenecía a un operador móvil virtual y corría sobre la red de AT&T. Ahora pertenecerá a la compañía OXIO.

“Incluso es previsible que los paquetes y recargas se vean mejoradas con mejores precios, entonces deben estar tranquilos de que su servicio va a continuar. No tiene por qué cambiar”, agregó el especialista.

¿Qué retos enfrentará OXIO tras comprar Movistar?

Ernesto Piedras detalló que la competencia entre compañías telefónicas consiste en ofrecer los mejores paquetes, gigas y opciones para los usuarios.

“Por el mismo monto que pagamos hay más gigas de servicio, mejores condiciones 4G, 5G, entonces avanza la tecnología, los mercados. Los usuarios también tendrán mejores condiciones”, agregó.

Sin embargo, el director General de la Competitive Intelligence Unit también precisó que la venta de Telefónica Movistar representó todo un reto debido a las características de los usuarios.

“En total son 21 millones de usuarios. Todo seguirá igual o mejor, los usuarios de telefónica son usuarios de muy bajo consumo. El usuario en promedio gasta 150 en promedio al mes, en Telefónica es muy bajo, menos de la mitad son 70 pesos, son usuarios de muy bajo consumo y de prepago. Por eso costó tanto trabajo vender esa base de clientes porque era de muy bajo consumo”, aseguró el especialista.

Piedras agregó que el gran reto para OXIO será agregarle valor de negocio a los usuarios y esto ocurriría a través de la venta de equipos a través del financiamiento y ofertar a los consumidores.

¿Qué sabemos de la salida de Movistar de México?

A inicios de noviembre, Telefónica Movistar confirmó su salida de México y también de mercados como Chile y Venezuela, al formar parte de una estrategia de simplificación. Las filiales de Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia ya fueron vendidas.

“Estamos en tres países en Hispanoamérica, México, Chile y Venezuela, y en Colombia estamos en un proceso ya avanzado de salida. Vamos a salir de Hispanoamérica y los tres países son México, Chile y Venezuela”, dijo Marc Mutra, presidente de la compañía, durante una conferencia.

Movistar ofrece servicios de telefonía móvil que incluyen conectividad de banda ancha y fija con redes 4G y 5G. Además de servicios digitales para 72 millones de clientes residenciales.

Telefónica fue la primera empresa española en cotizar en Wall Street en 1987 y ahora evalúa una posible salida del mercado como parte de su estrategia para simplificar su negocio.