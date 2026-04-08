Wall Street ‘sube’ por la tregua de EU e Irán, pese a tensiones: Dow Jones gana 2.85%

Como parte de la tregua, Irán permitirá el paso de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz.

Luego de que se amplió el plazo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, durante dos semanas, los inversionistas volvieron a optar por una mayor exposición hacia activos de riesgo. Los principales indicadores de Wall Street cerraron este miércoles con subidas cercanas al 3 por ciento.

Al toque de la campana en Wall Street, el Dow Jones de Industriales subió 2.85 por ciento, hasta 47 mil 909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2.51 por ciento, hasta 6 mil 782 unidades, y el Nasdaq progresó 2.80 por ciento, hasta 22.634 enteros, en medio de una notable caída en la volatilidad.

En el plano corporativo, Meta se disparó 6.5 por ciento tras presentar un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa.

“El alto al fuego es claramente positivo, pero no es una solución. Lo que más llama la atención es la rapidez con la que el mercado cambió de rumbo una vez que disminuyó la presión. Cuando el posicionamiento se concentra tanto, no hace falta mucho para provocar un cambio de tendencia”, dijo a Bloomberg Mark Hackkett de Nationwide.

En otras partes del mundo el desempeño de los índices accionarios también fue positivo. Específicamente del lado de Europa el DAX en Alemania y el CAC 40 de Francia registraron sus mayores avances en una sesión desde principios de marzo del 2022, después de que reflejaron variaciones de 5.06 y 4.49 por ciento, luego de situarse en los 24 mil 80.63 y 8 mil 263.87 enteros, respectivamente.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate presentó su mayor caída desde abril del 2020 al contraerse 14.64 por ciento, mientras que el Brent restó 11.77 por ciento, ante la expectativa de ver un desbloqueo gradual del estrecho de Ormuz, lo que permitiría que los flujos del energético también se restablezcan y dejó a ambos contratos cotizando por debajo de los 100 dólares por barril.

¿Cómo cerró la BMV HOY 8 de abril?

Asimismo, las bolsas a nivel local arrojaron números verdes: el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) el avance fue de 2.38 por ciento, en los mil 401.08 puntos.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este miércoles un fuerte avance del 2.47 por ciento con el que rompió una racha de dos jornadas de retrocesos, para que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se colocara en las 70 mil 221.76 unidades, en una jornada con cierres positivos mixtos en el mundo.

El IPC “registró una ganancia del 2.47 % tras dos sesiones con cierres negativos”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del IPC, destacaron los avances de las emisoras Volaris (+10.11 %), Peñoles (+7.3 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+5.36 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció 1.9 por ciento frente al dólar, al cotizar en 17,43 unidades por billete verde, frente a los 17,7 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Con información de EFE.