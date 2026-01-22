Wall Street abre en verde tras acuerdo de Trump con la UE sobre Groenlandia: ¿Cómo cotiza HOY?

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, suma un 0,71 por ciento, tras la amplia jornada de ganancias registrada, impulsada por el alivio de las tensiones geopolíticas por la cuestión de Groenlandia.

Quince minutos después de la apertura de la bolsa, el Dow Jones ganó 346 puntos, hasta los 49.424; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,62 por ciento, hasta 6.918 unidades, y el tecnológico Nasdaq creció un 0,89 por ciento, hasta 23.431 enteros.

Algunas de las principales tecnológicas lideraban las subidas: Nvidia, Alphabet y Microsoft subían alrededor del 1 por ciento, mientras que Meta avanzaba un 3,96 por ciento.

El optimismo del mercado se consolidó el miércoles, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no impondría los nuevos aranceles a Europa y aseguró haber alcanzado un “marco para un futuro acuerdo” con respecto a Groenlandia tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” sobre Groenlandia.

Entretanto, los inversores centran su atención a la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador de inflación en el que más suele fijarse la Reserva Federal.

¿Cómo abre HOY la Bolsa Mexicana de Valores?

A nivel local, el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, subió 68,164.76 unidades y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el incremento fue de 0.19 por ciento con mil 347.42 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) tiene una tendencia a la baja y se sitúa en los 59.50 dólares por barril.

El referencial Brent cotiza cerca de los 64.11 dólares por barril, con una caída aproximada del 1.6 por ciento respecto al cierre anterior.