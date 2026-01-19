Bolsa Mexicana de Valores cae... mientras Wall Street ‘toma un descanso’ para conmemorar a Luther King

La semana inicia en los mercados de renta variable con un nivel bajo de operaciones, debido a la ausencia de negociaciones en Wall Street, que permanecerá cerrado por el feriado que conmemora el día de Martin Luther King.

En tanto, en México se reportan pérdidas de 0.41 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 66 mil 864.89 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 327.69 enteros, retrocede 0.33 por ciento.

¿Cómo operan las bolsas en Europa HOY 19 de enero?

La aversión al riesgo se intensifica en otras partes del mundo, como en el continente europeo, donde el CAC 40 de Francia retrocede 1.43 por ciento, en los 8 mil 139.91 enteros, seguido por el DAX en Alemania que baja 1.13 por ciento, hacia las 25 mil 9.46 unidades, el FTSE 100 de Londres cede 0.39 por ciento, con 10 mil 194.64 puntos, y el IBEX 35 de España, que alcanza las 17 mi 683.60 unidades, pierde 0.14 por ciento.

“Durante las últimas semanas, el posicionamiento especulativo se ha vuelto netamente a favor del riesgo, lo que deja al mercado expuesto a posibles perturbaciones si se intensifica la reciente crisis económica sobre Groelandia. Desde esta perspectiva, el mercado esta aún menos preparado para una aversión al riesgo que cuando Trump lanzó su salva arancelaría el año pasado”, indicó Simon Whitw macroestratega en Bloomberg.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 19 de enero

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 59.17 dólares por barril, ya que desciende 0.45 por ciento, mientras que el Brent con 0.58 por ciento menos, cotiza en los 63.76 billetes verdes por unidad, ello a medida que las tensiones sobre Irán se comienzan a enfriar.