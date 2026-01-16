Wall Street abre en verde y se impulsa por el sector de semiconductores: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street comienza la jornada con movimientos positivos impulsados por el sector de semiconductores, mientras el optimismo en torno a la inteligencia artificial.

El Nasdaq abre con una ganancia de 0.43 por ciento, en los 23 mil 630.34 enteros, seguido por el Dow Jones que refleja un aumento de 0.24 por ciento, en las 49 mil 558.96 unidades, y el S&P 500 con 0.23 por ciento más, ronda en los 6 mil 960.83 puntos.

“Los movimientos de ayer y de hoy por la mañana sugieren a una rotación hacia el sector de tecnología y comunicaciones, los cuales se habían rezagado frente al sector industrial, materiales y energía a inicios de año. Esto es congruente con nuestra expectativa de una economía americana robusta y disminución de la inflación”, indicaron analistas de Actinver.

Del lado de Europa el único avance es de 0.03 por ciento para el IBEX 35 de España, en las 17 mil 647.14 unidades, mientras que los descensos son encabezados por el CAC 40 de Francia con 0.71 por ciento, en los 8 mil 254.51 enteros, seguido por el DAX en Alemania que cede 0.34 por ciento, en los 25 mil 289 puntos, y el FTSE 100 de Londres que ronda en las 10 mil 221.70 unidades pierde 0.17 por ciento.

Los dos centros bursátiles del país retroceden 0.11 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se colocó en los 66 mil 578.09 puntos, al igual que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores que baja 0.01 por ciento, en los mil 320.81 enteros.

En tanto, los precios del petróleo exhiben aumentos, el West Texas Intermediate suma 1.30 por ciento, en los 59.96 dólares por barril y el Brent con 1.32 por ciento más, alcanzó los 64.62 dólares por unidad.