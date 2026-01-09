Wall Street ‘se mueve’ mixto tras datos de empleo de EU: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street opera con movimientos mixtos, al tiempo que los inversionistas asimilan los datos del mercado laboral para la economía estadounidense.

El S&P 500 reporta un alza de 0.17 por ciento, en los 6 mil 930.22 enteros, seguido por el Nasdaq, con 0.09 por ciento, en las 23 mil 493.09 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.09 por ciento, en los 49 mil 204.74 puntos.

“Al cierre de la semana, los mercados presentan señales mixtas, con el rally inicial del S&P 500 perdiendo fuerza. Los inversionistas se enfocan en dos eventos clave: el reporte de empleo de diciembre y la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump. En el ámbito monetario, el mercado anticipa al menos dos recortes de tasas por parte de la Fed en 2026, con el primero probable en abril, aunque se espera una reacción moderada del S&P 500”, destacan analistas de Monex.

Del lado de Europa, el IBEX 35 en España registra la única baja con 0.11 por ciento, en los 17 mil 617.93 enteros, mientras que por el lado de las ganancias se encuentra el CAC 40 de Francia con 1.01 por ciento, en los 8 mil 326.96 puntos, seguido por el FTSE 100 de Londres con 0.58 por ciento, en las 10 mil 103.30 enteros, seguido por el DAX en Alemania con 0.56 por ciento más, en las 25 mil 265.71 unidades.

Los dos centros bursátiles del país también aumentan 0.43 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se colocó en los 65 mil 802.45 puntos, al igual que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores que suma 0.32 por ciento, en los mil 299.28 enteros.

En tanto, los precios del petróleo exhibieron aumentos, el West Texas Intermediate suma 2.20 por ciento, en los 59.03 dólares por barril, y el Brent con 1.92 por ciento más, alcanzó los 63.18 dólares por unidad.