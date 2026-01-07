Wall Street abre mixto tras datos de empleo en EU: ¿Cuánto pierde y gana HOY?

Wall Street opera con posiciones mixtas, a medida que los inversionistas asimilan los datos de empleo de la encuesta ADP en Estados Unidos.

El Nasdaq reporta un incremento de 0.29 por ciento, en los 23 mil 617.98 enteros, mientras que las bajas son de 0.07 por ciento para el Dow Jones, que ronda en los 49 mil 431.08 puntos, y el S&P 500 con 0.01 por ciento menos, se coloca en las 6 mil 944.33 unidades.

“Nuevas disminuciones en las tasas de contratación y deserción del JOLTS se sumarían a las señales de un empeoramiento de la demanda laboral. De ser así, valdría los recortes de 50 puntos básicos que se incluyen en los futuros de los fondos federales para 2026 y afectaría al dólar”, dijo a Bloomberg Elías Haddad, director global de estrategia de mercados en Brown Brothers Harriman.

Por su parte, las negociaciones en Europa anticipan pérdidas de 0.80 por ciento para el DAX en Alemania con 10 mil 42.99 enteros, el IBEX 35 de España cede 0.25 por ciento, en los 17 mil 603.60 puntos, mientras que los aumentos son de 0.86 por ciento, para el DAX en Alemania que ronda en las 25 mil 104.99 unidades, mientras que el CAC 40 de Francia sube 0.03 por ciento, con 8 mil 239.01 enteros.

En contraste, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, reporta una baja de 0.85 por ciento, en los 64 mil 469.23 enteros, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, el cual opera cerca de los mil 275.10 puntos, cede 0.91 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo el precio del West Texas Intermediate (WTI) registra un descenso de 1.09 por ciento, en los 56.51 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con 0.58 por ciento menos, cotiza alrededor de los 60.35 dólares por unidad.