Wall Street inicia con el ‘pie derecho’ pese a la captura de Nicolás Maduro: ¿Cuánto gana HOY?

A pesar de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y escenario de incertidumbre geopolítica, los principales índices accionarios en los mercados alrededor del mundo comienzan la jornada con un sesgo positivo.

En Wall Street, el Dow Jones lidera los avances con 0.66 por ciento, en los 48 mil 382.39 enteros, seguido por el S&P 500 que suma 0.19 por ciento, hacia los 6 mil 858.47 puntos, mientras que el Nasdaq desciende 0.03 por ciento, con 23 mil 235.63 unidades.

“El impacto económico de lo ocurrido en Venezuela es demasiado pequeño como para pesar en los mercados de valores.

“Esto también aplica al petróleo; se ha tenido tiempo de analizar los datos y, en el escenario más optimista, tardará dos o tres años en tener un impacto significativo”, dijo a Bloomberg Cristóbal Dembik, asesor senior de inversiones de Pictet Asset Management.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 5 de enero?

En México se reportan ganancias de 1.19 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 64 mil 907.31 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 283.63 enteros, suma 0.91 por ciento.

Mientras que los índices accionarios del lado de Europa registran aumentos de 0.84 por ciento para el caso del DAX en Alemania, con 24 mil 746.80 puntos, le sigue el IBEX 35 de España con 0.33 por ciento más, en los 17 mil 549.80 enteros, el FTSE 100 de Londres sube 0.29 por ciento, con 9 mil 980.95 unidades, y el CAC 40 de Francia, que ronda en los 8 mil 198.21 enteros, suma 0.04 por ciento.

¿Cómo va el precio del petróleo HOY 5 de enero?

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 57.94 dólares por barril, ya que avanza 1.08 por ciento, mientras que el Brent con 0.86 por ciento más, cotiza en los 61.27 billetes verdes por unidad.