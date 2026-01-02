Wall Street cierra con números mixtos en primer día de operaciones de 2026

Los principales índices accionarios de Wall Street registran movimientos acotados al cierre de la sesión de este viernes.

Ante la ausencia de datos macroeconómicos relevantes los inversores actúan con cierta cautela después de un 2025 sólido para la renta variable, sin embargo, el impulso alcista se mantiene hasta este momento.

El Nasdaq reportó una disminución mínima del 0.03 por ciento, en los 23 mil 235 puntos, seguido por el S&P 500 que subió 0.19 por ciento, en los 6 mil 858 enteros, y para el caso del Dow Jones, este tuvo un movimiento al alza de 0.66 por ciento, hacia las 48 mil 382 unidades.

La baja volatilidad refleja también la ausencia de participantes en el mercado de capitales en EU, pues el índice VIX encargado de medir la volatilidad del SP500 anota un descenso moderado del 2.81 por ciento y se ubica en los 14.52 puntos.

La subida del principal indicador estuvo liderada por el fabricante aeronáutico Boeing, que creció 4.87 por ciento, el gigante de maquinaria pesada Caterpillar, que subió 4.44 por ciento; y el banco de inversión Goldman Sachs, que lo hizo 4.03 por ciento.

Las tecnológicas Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor arrancaron con subidas un año en el que se esperan buenos datos, aupados por el auge de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, en el inicio de este año los inversores aún se mantienen posicionados en activos de riesgo, como el mercado de capitales.

‘’Los inversores es posible que continúen completamente invertidos de cara al año nuevo, por lo que no necesariamente están siendo del todo cautelosos’’, añadió Sosnick.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones a la baja de 0.17 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 57.31 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent se contrajo 0.10 por ciento, en un nivel de 60.79 billetes verdes el barril.

¿Cómo cerró la BMV este viernes 2 de enero?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una disminución marginal del 0.26 por ciento, colocándose en los 64 mil 141 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, tuvo un descenso muy mínimo del 0.04 por ciento, al ubicarse en los mil 272 puntos.

Al terminar el 2025, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con un avance acumulado de casi 30 por ciento en su principal indicador, su mejor resultado anual en la última década, en un periodo marcado por máximos históricos, el regreso de nuevas emisiones y la expectativa de que en 2026 continúe el renovado apetito por el mercado local de capitales.