Wall Street abre positivo en espera de catalizadores económicos: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados accionarios a nivel global operan con variaciones positivas, a medida que los operadores están a la espera de nuevos catalizadores económicos que ayuden a dar forma a las expectativas de política monetaria.

El S&P 500 aumenta 0.64 por ciento, en los 6 mil 902.05 enteros, seguido por el Nasdaq, que incrementa 0.16 por ciento, en los 23 mil 423.34 puntos, mientras que el Dow Jones ronda en las 49 mil 54.55 unidades, al subir 0.13 por ciento.

“Estamos esperando datos. Antes de estos datos, dado que la incertidumbre macroeconómica probablemente sea mayor en Estados Unidos que en el resto del mundo, es un buen momento para implementar la diversificación”, dijo a Bloomberg Émilie Tetard, estratega de activos cruzados de Natixis.

Del lado de Europa los aumentos son de 1.20 por ciento para el caso del FTSE 100 de Londres, que opera en las 10 mil 123.95 unidades, seguido por el IBEX 35 de España con 0.66 por ciento, en los 17 mil 729.40 enteros, el DAX en Alemania gana 0.36 por ciento, hacia las 24 mil 957.25 unidades, y el CAC 40 de Francia con 0.09 por ciento más, se sitúa en los 8 mil 219.47 puntos.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un avance de 0.71 por ciento, colocándose en los 65 mil 474.83 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA, se reporta un incremento de 0.65 por ciento, al ubicarse en los mil 297.51 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones positivas de 0.65 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 58.71 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 0.68 por ciento, en un nivel de 62.18 billetes verdes el barril.