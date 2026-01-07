Peso, en riesgo de cruzar techo de las 18 unidades ante el dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este miércoles 7 de enero.

El peso mexicano cotiza peligrosamente cerca del techo de las 18 unidades ante el dólar en la sesión de este miércoles 7 de enero mientras el mercado ‘digiere’ la última información sobre Venezuela.

El peso se deprecia 0.19 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.96 unidades, apenas un centavo menos comparado con el cierre del martes 6 de enero.

¿Cuáles son las últimas noticias sobre Venezuela que afectan al mercado?

“El tipo de cambio opera en un rango estrecho, mientras los inversores digieren el desarrollo de las tensiones geopolíticas y los datos del mercado laboral estadounidense”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

EU afirmó que controlará la venta de petróleo de Venezuela “por tiempo indefinido” y el dinero será depositado en cuentas controladas por la administración de Donald Trump.

“Nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Chris Wright, secretario de Energía, en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami. Según Trump, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, acordó el envío a EU entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

La toma del petróleo venezolano por parte del Gobierno de Trump puede provocar una caída en el precio del crudo, lo que a su vez bajaría el costo de las gasolinas en EU, una promesa de campaña del presidente republicano.

¿En cuánto se vende el dólar en ventanillas bancarias?

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.43 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.43 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.13 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.73 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas este miércoles 7 de enero están la rupia india con 0.32 por ciento; el rublo ruso con 0.20 por ciento; la corona sueca con 0.18 por ciento; el yen japonés con 0.14 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.12 por ciento.

Con información de Valeria López