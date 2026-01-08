Wall Street abre mixto tras anuncio de Trump sobre mayor gasto militar: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street inicia la jornada con posiciones mixtas, a medida que los operadores asimilan los anuncios por parte del presidente Donald Trump sobre un mayor gasto militar y su impacto en las firmas de defensa.

El Dow Jones registra un avance de 0.26 por ciento, en los 49 mil 116.07 enteros, mientras que las bajas son de 0.57 por ciento para el Nasdaq, con 23 mil 444.13 puntos, y el S&P 500 que ronda en las 6 mil 911.10 unidades, sube 0.15 por ciento.

Por su parte, los aumentos del lado de Europa son de 0.22 por ciento para el IBEX 35 de España, que ronda en las 17 mil 633.90 unidades, al igual que el CAC 40 de Francia que suma 0.01 por ciento, en los 8 mil 234.53 enteros, por el contrario, los descensos son de 0.17 por ciento para el DAX en Alemania, que se coloca en los 25 mil 81.28 puntos, y el FTSE 100 de Londres que cede 0.11 por ciento, en los 10 mil 37.78 enteros.

“Los mercados accionarios a nivel mundial registran, en su mayoría, movimientos negativos tras una agenda económica relevante que incluye datos de empleo en la Eurozona y Estados Unidos, así como cifras de inflación en México. En particular, las acciones tecnológicas lideran las caídas debido a una toma de utilidades después del reciente repunte en el sector de inteligencia artificial, además del anuncio de China ordenando a algunas empresas tecnológicas nacionales pausar los pedidos de chips H200 de Nvidia”, destacan analistas de Monex.

De igual manera, en nuestro país se observan ganancias de 0.27 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 65 mil 43.88 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 287.14 enteros, al repuntar 0.30 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 56.95 dólares por barril, ya que sube 1.73 por ciento, mientras que el Brent con 1.80 por ciento más, cotiza en los 61.03 billetes verdes por unidad.