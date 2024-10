Agua de piña o limón: ¿Cuál es mejor para los riñones?

¿Tu eres “team” agua de limón o prefieres el jugo de piña? Ambas bebidas refrescantes aportan al cuerpo una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que se suelen utilizar para diversos remedios caseros, entre ellos aquellos que promueven la salud de los riñones.

Tal como ocurre con el jugo de arándanos; el agua de piña y el zumo del limón se suelen recomendar para prevenir el desarrollo de enfermedades renales e incluso para reducir el riesgo de desarrollar cálculos renales, pero, ¿cuál de las dos bebidas tiene más beneficios en los riñones?

¿Qué son los riñones y por qué son tan importantes en el cuerpo?

Si buscas, encontrarás una gran cantidad de remedios caseros para los riñones, ya que estos órganos son de los más importantes, debido a que ellos se encargan de eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua mediante la orina, de acuerdo con el National Institute of Cancer.

Pero estas no son todas sus funciones, ya que también se encargan de eliminar el ácido que producen las células del cuerpo y de mantener un equilibrio saludable de agua, sales y minerales como sodio, calcio, fósforo y potasio en la sangre, explican los National Institutes of Health, quienes agregan que otras funciones son producir hormonas para:

Jugo de limón con piña El agua de limón con piña aporta al organismo nutrientes como fibra, vitamina C y una gran cantidad de antioxidantes beneficiosos para la salud. (Fotoarte: El Financiero)

Controlar la presión arterial.

Producir glóbulos rojos.

Mantener los huesos fuertes y saludables.

Cuando los riñones dejan de funcionar de manera adecuada, es decir se tiene insuficiencia renal, dejan de eliminar la acumulación de toxinas y el exceso de líquidos en el organismo como lo hacen normalmente, desencadenando problemas de salud, de acuerdo con los National Institutes of Health.

Medline Plus explica que algunos de los síntomas que se pueden llegar a padecer son: disminución del volumen de la orina, hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies, fatiga, náuseas, dolor en el pecho y debilidad.

¿Para qué sirve la piña en los riñones?

La piña es una fruta ampliamente recomendada, debido a que esta puede aportar al cuerpo proteína, fibra, vitamina C y B6, tiamina, folato, manganeso, potasio y hierro, así como una gran cantidad de antioxidantes, los cuales impactan de manera positiva en la salud y en los riñones.

La piña es buena para personas con enfermedades renales

La piña es una de las frutas que pueden ingerir las personas que tienen problemas renales, esto se debe a que es baja en fósforo, potasio y sodio en comparación de otros alimentos como las naranjas, los plátanos o los kiwis, de acuerdo con Healthline.

Jugo de piña La piña es una fuente rica en manganeso, fibra, vitaminas y minerales que ayudan a tener órganos saludables, entre ellos, los riñones. (Foto: Especial El Financiero)

Cuando los riñones no funcionan adecuadamente se puede llegar a acumular demasiado potasio en la sangre, lo que puede desencadenar ritmos cardiacos peligrosos, según con Medline Plus, por lo que el jugo de piña es un buen sustituto de otros zumos.

¿Qué efecto hace la piña en los riñones? Tiene propiedades antinflamatorias

Healthline agrega que la piña es una buena fuente de fibra y vitamina C, y contiene bromelina, este es un compuesto que tiene propiedades antiinflamatorias, las cuales impactan de manera positiva en los riñones, de acuerdo con el portal WebMD.

Pues este explica que algunas investigaciones encontraron que la bromelina “activa la capacidad del organismo para combatir el dolor y reducir la hinchazón”, además, es posible que estas propiedades ayuden a combatir la inflamación crónica.

piña El jugo de piña se asocia con algunos beneficios para el cuerpo por sus propiedades. (Foto: Wikimedia Commons)

La cual es una respuesta inmunitaria anormal que puede provocar daños en células, tejidos y órganos sanos, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, a pesar de ello, son necesarios más estudios que puedan demostrar los efectos antiinflamatorios de la piña en los riñones.

¿Qué hacen los limones en los riñones?

Los limones son recomendados por sus beneficios a la salud en general, ya que estos contienen vitamina C, ácidos orgánicos, fibra y flavonoides, además es una fuente rica de antioxidantes, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición.

¿El agua de limón es buena para los riñones?

Otra de las bebidas más recomendadas para los riñones es el agua con limón, ya que puede ayudar a que las personas se mantengan hidratadas e incluso es recomendada para quienes padecen enfermedades renales, de acuerdo con el portal Eat this, not that.

En este portal, Alex Lesani, quien es un urólogo especializado en salud renal, explica que entre las bebidas más saludables para personas con enfermedades en los riñones se encuentran:

Agua de albahaca con limón La albahaca y el limón tienen compuestos saludables para los riñones. (Fotoarte: Especial El Financiero / Shutterstock).

El agua de limón ayuda a eliminar los cálculos renales

Los cálculos renales, también conocidos de manera coloquial como piedras en los riñones, son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de estos órganos, explica el portal Mayo Clinic, para prevenir su aparición se suele recomendar beber agua de limón.

Esto se debe a que el ácido cítrico presente en los limones tiene la capacidad de aumentar el pH de la orina, lo que crea un entorno menos favorable para la formación de cálculos renales, de acuerdo con el portal Healthline.

Apio y limón Apio y limón son dos ingredientes frecuentes en remedios caseros para los riñones, su agua también se promueve como una bebida 'detox'. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

Además, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile explica que los limones son ricos en un componente llamado citrato, que es un potente inhibidor de la cristalización de sales de calcio, por lo que es posible que reduzca el riesgo de padecer cálculos renales.

¿Qué fruta limpia los riñones? Esto sabemos de su efecto diurético

Medical News Today indica que uno de los presuntos beneficios del agua de limón es que tiene un efecto diurético, es decir aumenta la producción de orina en los riñones y aunque es cierto, no es una característica propia del limón.

“Cualquier alimento que contenga potasio podría aumentar la producción de orina. Eso incluye prácticamente todas las frutas, verduras, carnes y productos lácteos”, señala el portal.

Agua mineral con limón El agua mineral con limón puede tener beneficios a varias partes del cuerpo, incluso a los riñones. (Fotoarte: El Financiaro / Shutterstock).

Mayo Clinic explica que además del limón, otros alimentos que se consideran un diurético natural son el diente de león, el jengibre, el perejil, el espino y el enebro; sin embargo, no hay evidencia científica de que realmente funcionen.

“Hay poca o ninguna evidencia científica para probar que estas hierbas o suplementos tienen efectos diuréticos, así que es posible que no te parezcan eficaces”, señala.

¿Cuál es la mejor agua para los riñones?

Para preservar la salud y correcto funcionamiento de los riñones lo mejor siempre será beber agua simple, es decir bebidas sin azúcares ni saborizantes, ya que esta ayuda a que los órganos puedan eliminar los deshechos de la sangre, de acuerdo con la National Kidney Foundation.

Mientras cumple con esta función, el agua simple te ayudará a recuperar los líquidos perdidos por las funciones del metabolismo, explica un artículo de Harvard T.H. Chan School of Public Health; además Medical News Today agrega que esta bebida también puede:

Agua de romero con limón El agua de romero con limón tiene efectos que benefician a los riñones. (Foto: Especial El Financiero) (Shutterstock)

Lubricar las articulaciones

Regular la temperatura corporal al favorecer la sudoración

Ayudar a la digestión

Pero si quieres darle un sabor diferente al agua que bebes diario agregar un poco de jugo de limón o batido de piña de vez en cuando, puede ser de utilidad, por las propiedades que mencionamos anteriormente.

Y, aunque la piña también cuenta con beneficios para los riñones, el agua de limón tiene más efectos positivos, debido a que se ha demostrado que esta bebida puede ayudar a prevenir los cálculos renales, además tiene un bajo contenido de azúcar.

Jugo de piña El jugo de limón con piña es una bebida refrescante y muy nutritiva, además de ser muy fácil de preparar. (Foto: Especial El Financiero)

Pues aunque el jugo de piña es rico en vitaminas y minerales, “contiene altos niveles de carbohidratos y azúcares”, además es muy bajo en fibra, de acuerdo con Healthline, por lo que se debe ser mucho más cuidadoso con las porciones de esta bebida.

“Tomar tres cuartos de taza de jugo de limón diluido en agua, de dos a tres veces por semana disminuye el riesgo de piedras en el riñón y es más barato que la piña”, explica el doctor Felipe Águila del Departamento de Urología de la Facultad de Medicina para el portal de la Universidad de Chile.

¿El jugo de piña y el agua de limón tienen contraindicaciones?

Si te prepararás un agua de limón o prefieres hacerte un jugo de piña, debes tener en cuenta que hay algunos efectos secundarios y contraindicaciones para ambas bebidas, debido a que pueden tener ciertas interacciones con medicamentos o provocar malestares.

Caries : Tanto el jugo de limón como el agua de piña tienen una elevada cantidad de ácido en su composición, lo que puede dañar el esmalte de los dientes y propiciar la aparición de caries, de acuerdo con WebMD .

: Tanto el jugo de limón como el agua de piña tienen una elevada cantidad de ácido en su composición, lo que puede dañar el esmalte de los dientes y propiciar la aparición de caries, de acuerdo con . Malestares estomacales: Tanto el agua de piña como la de limón en exceso pueden provocar irritación, náuseas, diarrea y malestar, por lo que debes tomar ambas bebidas de vez en cuando y siempre acompañadas de una dieta saludable, de acuerdo con Healthline y WebMD.

Agua mineral con limón El agua gasificada con limón es una bebida saludable que puede ayudar a la digestión. (Fotos: Shutterstock).

Interacción con medicamentos: el portal indica que el jugo cítrico del limón afecta a personas que toman medicinas para el colesterol y la presión arterial. Healthline agrega que la piña puede interactuar con medicamentos anticoagulantes.

Si estás consumiendo alguno de estos dos medicamentos, es importante que antes de tomar el jugo de piña o el agua de limón consultes a tu médico para descartar alguna consecuencia negativa.