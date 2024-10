¿Cuál es el efecto del agua de limón con piña en el estómago?

Agregar jugo de limón a tu zumo de piña puede tener efectos positivos en el organismo, ya que puede aportar vitamina C, B6, manganeso y antioxidantes. (Foto: Especial El Financiero)

¿Tomarás agua de piña? ¡Agrégale el jugo de un limón! Además de ser una combinación deliciosa, esta bebida refrescante tiene una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden ser beneficiosos para la salud.

Tal como sucede con el zumo de jengibre o el jugo de arándanos, la combinación de piña con limón se suele recomendar como un remedio casero para promover la salud de los riñones e incluso como una supuesta bebida beneficiosa para el estómago, sin embargo, solo algunos de sus efectos han sido comprobados.

¿Qué hace el agua de limón con piña en el estómago?

El estómago es un órgano que forma parte del sistema digestivo, el cual tiene por objetivo digerir los alimentos al mezclarlos con los jugos digestivos convirtiéndolos en líquido, de acuerdo con el National Institute of Cancer.

Medline Plus explica que si el estómago no funciona de manera adecuada se producen malestares como estreñimiento, diarrea, acidez, náuseas, vómitos, aumento o pérdida de peso, y dolor en el abdomen, por mencionar algunos de los problemas que se suelen desencadenar.

Jugo de piña El jugo de limón con piña es una bebida refrescante y muy nutritiva, además de ser muy fácil de preparar. (Foto: Especial El Financiero)

Para mantener un estómago saludable, la Secretaría de Salud recomienda realizar actividad física y llevar una dieta rica en fibra, un nutriente presente en verduras, frutas y cereales, así como beber suficiente agua, es aquí donde el jugo de limón con piña puede ser de ayuda.

¿Para qué sirve el jugo de limón con piña? Puede ayudar a la digestión

Mantener una dieta saludable y balanceada es vital para tener una buena digestión, de acuerdo con Mayo Clinic; entre las frutas que puedes incluir en tu alimentación para este fin se encuentran el limón con piña, ya que ambos tienen componentes que son de ayuda.

Esta fruta tropical cuenta con bromelina, nombre de un grupo de enzimas que pueden facilitar la digestión de la carne, de acuerdo con Healthline, ya que estas pueden descomponer las moléculas de las proteínas, lo que ayuda a que el intestino delgado las absorba más fácilmente.

Agua mineral con limón El agua gasificada con limón es una bebida saludable que puede ayudar a la digestión. (Fotos: Shutterstock).

Cleveland Clinic agrega que el jugo del limón es sumamente ácido, lo que puede ser beneficioso para una buena digestión, ya que “puede ser especialmente útil para complementar los niveles de ácido estomacal”, los cuales se encargan de la descomposición de los alimentos.

El jugo de limón con piña tiene beneficios en la salud intestinal

La piña es una fuente rica de fibra, la cual también se encuentra presente en los limones como un componente llamado pectina. Este elemento es muy importante, ya que tiene la capacidad de favorecer la salud digestiva, de acuerdo con Healthline.

La fibra tiene una gran cantidad de beneficios y de acuerdo con Mayo Clinic, promube una buena salud intestinal al reducir el riesgo de desarrollar afecciones como hemorroides e indica que estudios también han encontrado que una dieta alta en fibra probablemente disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

Otros de los beneficios de la fibra en la digestión es que este puede aumentar el tamaño y peso de las heces, y las hace más blandas, lo que provoca que las evacuaciones sean más sencillas, disminuyendo las posibilidades de padecer estreñimiento.

piña El jugo de piña se asocia con algunos beneficios para el cuerpo por sus propiedades. (Foto: Wikimedia Commons)

Healthline agrega que un estudio encontró que la bromelina reduce los marcadores inflamatorios en el tejido digestivo, lo que puede ser de ayuda para una buena salud de este sistema, aunque son necesarias más investigaciones.

También debes tener en mente que para obtener los beneficios de la fibra presente en el limón, debes consumir la pulpa de esta fruta, ya que es aquí en donde se encuentra presente la pectina.

Comer piña con limón puede provocar acidez estomacal

El agua de piña con limón contiene una gran cantidad de ácido, lo que no es beneficioso para las personas que padecen enfermedad por reflujo gastroesofágico, debido a que Medical News Today explica que hay síntomas que se pueden agravar como la acidez y la regurgitación.

Healthline explica que incluso hay médicos que recomiendan no consumir piña en caso de tener reflujo, a pesar de que hay algunos estudios que encontraron que las propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas de la bromelina, compuesto presente en la fruta, pueden ser benéficas para quienes tienen este padecimiento.

Agua con limón El agua con limón puede tener beneficios para el estómago, como prevenir el estreñimiento. (Foto: Especial / El Financiero).

Pues incluso los National Center for Complementary and Integrative Health epxlican que no hay suficientes estudios que puedan demostrar que la bromelina es efectiva para tratar problemas digestivos u otras afecciones.

Además solo un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que d-limoneno, componente presente en los limones, puede aliviar la acidez y el reflujo estomacal, por lo que, si padeces la enfermedad por reflujo gastroesofágico, te recomendamos consultar a un médico antes de ingerir el agua de limón con piña.

¿Qué efectos hace el agua de limón con piña en el organismo?

El agua de limón con jugo de piña no solo tiene un impacto positivo en la salud digestiva, sino que también puede ser beneficiosa para todo el organismo, debido a que ambas frutas proveen al cuerpo de fibra, vitamina B6 y C, potasio, manganeso, hierro y una gran cantidad de antioxidantes, de acuerdo con Healthline y Medical News Today.

A continuación te presentamos qué se ha estudiado sobre los presuntos beneficios del agua de limón con piña en el cuerpo, ya que solo algunos de ellos han sido comprobados por la ciencia.

¿El jugo de limón con piña es bueno para el colesterol?

Un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que las propiedades antioxidantes de la piña junto a la bromelina, tuvieron la capacidad de reducir los depósitos de colesterol en las arterias, lo que puede resultar beneficioso para la salud del corazón.

Jugo de piña La piña es una fuente rica en manganeso, fibra, vitaminas y minerales que ayudan a tener órganos saludables, entre ellos, los riñones. (Foto: Especial El Financiero)

Healthline agrega que una investigación hecha al zumo del limón, encontró que esta fruta tiene un efecto similar a la piña, ya que redujo los niveles de colesterol en la sangre; sin embargo, son necesarios más estudios al respecto.

¿El jugo de limón con piña ayuda a bajar de peso?

Si estás en busca de remedios caseros para perder peso rápido, lamentamos decirte que el agua de limón con piña no te ayudará por sí sola con este efecto, ya que para conseguir tus metas lo mejor es llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio.

Hasta este momento, no existen investigaciones hechas en humanos que puedan demostrar que la piña ayuda con la pérdida de peso, tal como lo explica la dietista Julia Zumpano para el portar Cleveland Clinic: “los estudios sobre la piña para perder peso se basan únicamente en los hechos en animales”.

Agua con limón El agua con limón es un remedio popular para bajar de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

El limón tampoco tiene características comprobadas sobre la pérdida de peso, ya que gran parte de las teorías se basan en que este fruto contiene pectina, un tipo de fibra que puede brindar una sensación de estar lleno durante más tiempo; sin embargo, Healthline explica que este beneficio podría no ser real.

“No mucha gente come limones enteros. Y como el jugo de limón no contiene pectina, las bebidas de jugo de limón no promueven la saciedad de la misma manera”, señala el portal especializado en salud.

Fortalece el sistema inmune

La piña es una buena opción si estás en busca de remedios caseros que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, ya que la bromelina puede mejorar la inmunidad y reducir la inflamación, de acuerdo con Healtlhine.

Este portal explica que un estudio encontró que comer entre una y dos tazas de piña al día se relacionó con un menor riesgo de contraer infecciones virales y bacterianas; sin embargo, se necesitan más estudios al respecto.

Agua con limón El agua con limón es un remedio popular que puede tener beneficios a tu cuerpo, pero no se recomienda excederse. (Foto: Especial / El Financiero).

Medical News Today agrega que los alimentos que son ricos en vitamina C, tal como el limón, pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico contra los gérmenes que causan el resfriado común y la gripe.

¿El agua de limón con piña tiene efectos secundarios?

Como cualquier alimento, beber agua de limón con piña de manera excesiva puede tener efectos negativos en el organismo, lo que no te permitirá obtener todas sus bondades, algunas de las consecuencias de tomar esta agua fresca en grandes cantidades son:

Interacción con medicamentos : Healthline explica que la piña puede interactuar con medicamentos anticoagulantes; mientras que WebMD agrega que el jugo cítrico del limón afecta a personas que toman medicinas para el colesterol y la presión arterial.

: explica que la piña puede interactuar con medicamentos anticoagulantes; mientras que agrega que el jugo cítrico del limón afecta a personas que toman medicinas para el colesterol y la presión arterial. Malestares estomacales: Aunque el agua de piña y limón es buena para el estómago, consumirla en exceso puede provocar irritación, náuseas, diarrea y malestar.

Agua con limón Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).