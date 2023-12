¿Cuál es el efecto del té de diente de león en los riñones?

¿No servía solo para soplar y pedir deseos? Desde hace décadas, el diente de león es más que una planta que crece en los caminos y campos: con sus flores y tallos se hace un popular té que se usa en la medicina tradicional y remedios caseros contra diversos malestares del cuerpo, incluidos el hígado y los riñones.

Los riñones son dos órganos imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo, quizá puedes vivir sin uno, pero no sin ambos, ya que se encargan de eliminar los desperdicios de la sangre, el exceso de agua al producir orina y mantener al cuerpo en equilibrio con sustancias como sodio, potasio y calcio.

Hay mejores y peores bebidas para los riñones, pero en especial hay malos hábitos alimenticios que dificultan a los riñones realizar sus tareas, como no tomar suficiente agua o beber muchas bebidas azucaradas.

Es aquí cuando aparece esa oleada de remedios caseros que buscan evitar o remediar sus malestares, desde el agua con limón contra los cálculos renales, el vinagre diluido en agua y el té de diente de león.

El diente de león es una flor amarilla de pétalos puntiagudos. (Foto: Wikimedia Commons).

¿Para qué sirve el diente de león como planta medicinal?

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM explica que esta hierba tiene flores amarillas y de punta afilada (como los dientes de un león), sus frutos secos forman un globito blanco y se desprenden con el viento.

Según el National Institutes of Health (NIH), “el diente de león se promociona como ‘tónico’, diurético y para diversas afecciones, como infecciones y síntomas digestivos. Como alimento, el diente de león se utiliza en ensaladas, sopas, vinos e infusiones. La raíz tostada se utiliza como sustituto del café”.

Tiene muchos usos populares, agrega dicho archivo de la UNAM, destacan malestares de los riñones como dolores, cálculos y diurético, además de:

Aliviar problemas del hígado .

. Para la vesícula biliar o bilis.

Aliviar ronchas llamadas alforras.

Contra fuegos en la boca.

Contra malestares estomacales: dispepsia, estreñimiento, para estimular el apetito.

Para ayudar con afecciones pulmonares, garganta o tos.

Reumas e inflamaciones de músculo.

El diente de león es una planta popular en remedios caseros para el hígado. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué le hace el diente de león a los riñones?

Usualmente, el té de diente de león se hace con la raíz y hojas machacadas, hervidas y coladas. El uso de la planta es muy antiguo y algunas de sus propiedades se han probado en investigaciones científicas.

Sin embargo, el NIH precisa que en realidad se sabe muy poco sobre sus efectos y hay muy pocas pruebas: “No hay evidencia científica convincente que apoye el uso del diente de león para ninguna condición de salud”.

Aunque es más conocido por sus efectos en el hígado, esto es lo que se ha estudiado respecto a los posibles beneficios para los riñones.

El diente de león es una planta que se ha usado en la medicina tradicional para malestares de hígado y riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Contra cálculos renales

El diente de león es parte de un listado del sitio de salud Healthline de remedios caseros contra los cálculos renales debido a sus propiedades para eliminar residuos, aumentar la producción de orina y mejorar la digestión.

Hay estudios que han visto buenos resultado, pero en los extractos, no en los tés, como una investigación de Renal Failure (2018), el cual hizo un estudio de laboratorio donde encontró que puede tener un efecto de anticristalización para prevenir las ‘piedras’ del riñón.

Diurético

Esta es quizá una de sus cualidades con más potencial. El diente de león es usado como diurético en la medicina tradicional, es decir, para hacer que los riñones generen más orina y ayuden al cuerpo a eliminar líquido y sal sobrante.

Según la revista médica The Journal of Alternative and Complementary Medicine, un estudio en humanos en 2009 vio que el extracto de esta planta tiene efectos prometedores para aumentar la frecuencia de la orina.

Además, Web MD añade: “Debido al alto contenido de potasio de las hojas de diente de león, funcionan como diuréticos. Los diuréticos ayudan a aumentar la producción de orina y a tratar la retención de líquidos”.

El diente de león cambia sus pétalos amarillos por una bola blanca que se puede soplar. (Foto: Wikimedia Comons / Estela Parra).

Contra infecciones urinarias

De acuerdo con Healthline, esta planta se ha empleado mezclada con una hierba llamada uva ursi para prevenir las infecciones del tracto urinario: “se cree que esta combinación funciona gracias a los compuestos antibacterianos de la uva ursi y al aumento de la micción asociado al diente de león”.

¿Qué limpia el diente de león?

Si te recomendaron tomar té de diente de león para desintoxicar tus riñones de toxinas, te tenemos malas noticias: no funcionan las bebidas ‘detox’.

Mayo Clinic explica que las bebidas depurativas para limpiar toxinas son innecesarias porque tu cuerpo ya hace un buen trabajo por sí solo, de hecho, lo hacen tus riñones e hígado, sin importar el brebaje que tomes.

Eso sí, es necesario llevar una ingesta saludable de líquidos y disminuir el consumo de alcohol y bebidas azucaradas que sobrecargan a tus riñones.

Los refrescos pueden aumentar el riesgo de padecer piedras en los riñones. (Foto: Especial)

¿Qué enfermedades se curan con el diente de león?

No se ha probado que el té de diente de león ni sus extractos curen ninguna enfermedad, no reemplazan a ningún tratamiento médico.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM reitera que aunque algunas de sus aplicaciones populares se han validado desde la ciencia, quedan pendientes investigaciones sobre sus acciones biológicas en el cuerpo humano.

De cualquier modo es saludable para la mayoría de las personas, tiene vitaminas A, C y K, minerales (hierro, calcio, magnesio y potasio) y fibra. Según Michigan State University Extension una taza de hojas de diente de león tiene casi el doble de hierro que las espinacas y más del 500% de las necesidades diarias de vitamina K.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones. (Foto: Especial).

¿Qué contraindicaciones tiene el diente de león?

El NIH destaca que en cantidades habituales en la alimentación, el diente de león se considera seguro, pero no se sabe mucho sobre los efectos de consumir demasiado .

. “Se sabe poco sobre si es seguro consumir diente de león en cantidades superiores a las de los alimentos durante el embarazo o la lactancia ”, dice el NIH.

”, dice el NIH. Personas alérgicas : es probable que algunas personas tengan esta reacción personas, es especial si son alérgicas a plantas afines como la ambrosía, los crisantemos, las caléndulas y las margaritas.

: es probable que algunas personas tengan esta reacción personas, es especial si son alérgicas a plantas afines como la ambrosía, los crisantemos, las caléndulas y las margaritas. Antes de consumir hay que verificar que no estuvo en contacto con productos químicos (herbicidas o pesticidas).

(herbicidas o pesticidas). Suplementos: hay que consultar a un médico, National Kidney Foundation indica que estos contienen potasio y personas con enfermedades renales deben cuidar su ingesta.

Healthline aconseja evitarlo si ya se están tomando diuréticos.

¿Como preparar té de diente de león?

En general, las raíces casi siempre se tuestan y se vende como sustituto del café, solo se agregan a agua caliente y se cuelan; las flores y hojas se añaden después de lavarse.

En tiendas locales se suele vender ya listo para preparar.