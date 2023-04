Yalitza Aparicio denuncia a restaurante por 'correr' a su familia: ‘No todos pueden defenderse’

Yalitza Aparicio subió un video a su cuenta de TikTok para revelar la mala experiencia que sufrieron su hermana y sus papás luego de ir a comer a un restaurante en el Pasillo de Humo, cerca del centro en la ciudad de Oaxaca.

Aunque afirmó que “no soy de hacer esto” y que busca evitar los problemas y no hacerlos más grandes, la actriz en la película Roma leyó un escrito en donde afirmó sentirse triste por “pensar cómo, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad o no sé cómo podría nombrar este suceso”.

“Hoy me abrieron los ojos porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse”, añadió.

¿Qué le pasó a la familia de Yalitza Aparicio en el restaurante?

El pasado 26 de abril, alrededor de las 6 de la tarde, Yalitza recibió una llamada de su hermana con la voz entrecortada para decirle lo que vivieron en el lugar que le gusta mucho a la familia.

Debido a que no acostumbran tomar muchos refrescos, pidieron algunas bebidas en el establecimiento y preguntaron a los empleados si podían comprar agua de sabor afuera, cuya respuesta fue afirmativa.

Cuando regresaron les expresaron que estaba prohibido ingresar algo ajeno pese a que no tienen un letrero que lo especifique. Aparicio aseguró que no se sorprendió, pero se molestó consigo misma por no prevenirlos.

“Mi familia solo solicitó las cosas para que se las pudieran llevar a casa porque ya las habían pagado y, aunque hubo personas que los defendieron, tampoco era cómodo quedarse después del percance”, dijo luego de asegurar que les pidieron que se retiraran porque estaban grabando.

Es por ello que la actriz afirmó que en su caso siempre evita que se den cuenta de su presencia en un restaurante para evitar un trato diferente. “Prefiero ver cómo nos tratan realmente, sin etiquetas”.