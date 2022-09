Yalitza Aparicio muestra cómo se hizo su primer tatuaje: ‘¿Las caras del ex? No caben’

“¡Qué complicado elegir la zona… pero…¡Me hice un tatuaje! Antes de juzgarme vean primero el video en mi canal de YouTube”, escribió en Instagram la actriz Yalitza Aparicio, quien decidió compartir su experiencia en su canal.

La actriz y profesora de 28 años también es creadora de contenido, tiene un canal en YouTube con más de 200 mil suscriptores donde ha compartido todo tipo de videos, desde recetas de Oaxaca, vida cotidiana e incluso una colaboración con la influencer y también profesora Superholly.

“Hoy les quiero compartir la experiencia de mi primer tatuaje. Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y quedé muy feliz con el resultado”, explica en el video.

¿Qué se tatuó Yalitza Aparicio?

La protagonista de Roma, quien regresa al cine con la cinta de terror Presencias y al mundo del streaming con el proyecto de Netflix La gran seducción, acudió al estudio acompañada de su mamá, quien en el video comenta: “estoy aquí aunque no me parezca, si es doloroso, allá ella”.

“¿Las caras del ex? No caben”, bromeó Aparicio al hablar sobre qué se tatuaría; su elección fue un colibrí, el cual, según explica “es un animal libre, que no puede estar encerrado... La libertad, es por eso que me identifico, sí soy”.

La protagonista de 'Roma' se tatuó un colibrí. (Foto: YouTube / Yalitza Aparicio).

¿Dónde se tatuó Yalitza Aparicio?

Yalitza viajó hasta San José del Pacífico, un pueblo en la sierra sur de Oaxaca que queda de camino a las playas de Zipolite y Mazunte, famoso por sus hongos.

Ahí tiene su estudio el artista Carlos Bautistab, quien participó en el video de la actriz y explicó todo el proceso de realización, desde la máquina, la tinta y la manera en que plasma: “Hablando de tatuajes, no es como que te vas a comprar una bolsa y dices ‘ya no me gustó', es un tatuaje, lo vas a tener toda la vida”.

“Gracias por hacerme parte de esto”, comentó el artista a la actriz y más tarde compartió una fotografía a su lado en Instagram.

Carlos Bautistab fue el artista que le hizo su primer tatuaje a Yalitza Aparicio. (Foto: Instagram / carlosbautistab).

Carlos Bautistab es originario de la Ciudad de México, estudió Artes Visuales en la ciudad de Cuernavaca Morelos, especializado en dibujo y gráfica, también tiene un posgrado en Pedagogía y Enseñanza de las Artes.

Además de los tatuajes, se ha dedicado a exposiciones colectivas e individuales, así como intervención en espacios públicos. Trabaja desde 2010 en la Sierra Sur de Oaxaca, en su sitio web tiene obras que se venden de 30 a 250 dólares (595 a 4 mil 960 pesos).