Acupuntura, el tratamiento que Marion Cruz aplica a Xóchitl Gálvez: ‘Un proceso super tranquilo’

Xóchitl Gálvez asegura que someterse a acupuntura es parte de su estilo de vida saludable.

Marion Cruz es la nutrióloga de Xóchitl Gálvez, quien lleva casi un año en ‘transformación’ gracias a que adoptó un estilo de vida fitness, con el que bajó 22 kilos en 8 meses. Además, agregó la acupuntura a su vida.

“Siento que me ha ayudado muchísimo al tema de la ansiedad”, asegura la excandidata presidencial Xóchitl Galvez, desde el consultorio de Cruz, quien además de nutrióloga, es acupunturista.

Gálvez se somete a la acupuntura como parte de su estilo de vida más saludable, y esto, aunado a la dieta y rutina de ejercicio que sigue al pie de la letra, le ha traído cambios positivos a nivel físico y mental.

Así son las sesiones de acupuntura de Xóchitl Gálvez

En un video que compartió Xóchitl Gálvez en sus redes sociales, la nutrióloga Marion Cruz explica que la acupuntura es un tratamiento en el que introduce agujas muy delgadas y pequeñas en puntos específicos del cuerpo.

Durante la sesión, Marion le explica a su paciente (en este caso la política) que al momento en que ella coloca una de estas agujas, debe respirar profundamente para que no se sienta el piquete en la piel.

Cada aguja tiene una intención diferente. En el clip, le coloca una en medio del pecho que “es para la angustia y la ansiedad en general”, explica la profesional de la salud.

Otro de los puntos en los que coloca agujas es en la parte alta de la oreja, en el espacio donde comienza el cartílago y se conecta con la cabeza. “Esta es la que conecta todo el tratamiento a nivel neuronal”, dice.

“Las agujas son del grosor de un pelo, casi no se siente”, agrega, mientras le coloca más de estas en partes como el tobillo.

Cables y cobija térmica, claves en la sesión

Posteriormente, conecta unos cables a las agujas que previamente colocó, con el fin de potencializar el efecto del tratamiento. “Se tiene que sentir fuerte, pero no molesto”, le dice a la política Xóchitl Gálvez. Cada paciente tiene puntos diferentes a tratar con los cables, dependiendo de sus necesidades.

En el video también se muestra que cubre a Xóchitl Gálvez con una especie de manta que parece de material aislante. "Es super delgadita, entonces no mueve las agujas. Si te mueves un poquito no pasa absolutamente nada", menciona Marion.

El último paso del tratamiento es que Xóchitl Gálvez se duerma en la camilla alrededor de una hora, y con eso finaliza la sesión.

“La verdad es que es un proceso super tranquilo”, confiesa la partidaria del PAN, quien además comparte sus rutinas de ejercicio en redes sociales.

¿Qué es la acupuntura?

La acupuntura es una práctica terapéutica milenaria que consiste en la inserción de agujas muy finas en puntos específicos del cuerpo con el objetivo de aliviar síntomas o mejorar el bienestar físico y emocional.

Aunque sus raíces se encuentran en la medicina tradicional china, hoy en día esta técnica trasciende fronteras y se aplica en diversos sistemas de salud alrededor del mundo, tanto de forma independiente como complementaria a tratamientos convencionales.

Para qué sirve

Desde una perspectiva occidental, los efectos de la acupuntura no se entienden como el flujo de energía (o qi), sino como la estimulación del sistema nervioso y de respuestas fisiológicas que pueden favorecer la salud.

La Escuela de Medicina de Harard sugiere que la inserción de agujas puede activar la liberación de sustancias como endorfinas y neurotransmisores, modular la respuesta del sistema nervioso y provocar cambios en la circulación y la inflamación.

La acupuntura se utiliza desde hace miles de años como terapia milenaria. (Pexels)

Uno de los usos más validados de la acupuntura es el alivio del dolor. Puede ser útil en dolor crónico de espalda baja, dolor de cuello, osteoartritis de rodilla y dolores de cabeza, entre otros, según explica el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos.

También se ha demostrado que ayuda a reducir náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia o anestesia postoperatoria.

Algunos ensayos y revisiones científicas en la National University of Heatlh Sciences encuentran resultados prometedores (aunque no concluyentes) en casos de alergias estacionales, síntomas respiratorios, cólicos menstruales y mejoras en la calidad de vida en pacientes con estrés y ansiedad (como Gálvez).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas revisiones médicas reconocen que la acupuntura puede ser considerada como una opción terapéutica segura cuando se realiza por profesionales entrenados y con técnicas de esterilización adecuadas.