Jalisco espera mañanas frescas y cielo nublado este jueves 12 de noviembre

La tendencia para el fin de semana en Jalisco muestra un descenso en las mínimas, hasta los 8°C el sábado. (Foto: Cuartoscuro)

El pronóstico del clima para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) este jueves 12 de noviembre indica una jornada con mañanas frescas y tardes templadas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un cielo nublado que dominará gran parte del día, con temperaturas que variarán entre los municipios de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este jueves?

Guadalajara espera una mínima de 9.0°C y máxima de 25.7°C. Sus municipios verán rangos de 12°C a 26°C. Zapopan registrará condiciones idénticas. El viento soplará a 5 km/h, con cielo nublado.

San Pedro Tlaquepaque registrará una mínima de 9.0°C y una máxima de 25.7°C. Tonalá será ligeramente más cálida, con mínima de 9.3°C y máxima de 26.0°C. Ambas tendrán cielo nublado y vientos de 5 km/h.

¿Lloverá este jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

No hay probabilidad de lluvia para la Zona Metropolitana de Guadalajara este jueves. Las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tendrán un cielo nublado que dominará el día, sin esperarse precipitaciones.

(Carachure Bautista Jesús)

Los vientos serán ligeros, con velocidades de 5 km/h en toda la ZMG. Este clima, con cielo nublado, generará una sensación de frescura por la mañana. El SMN no emite alertas por vientos fuertes para la región de Jalisco.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 12 de noviembre: Máxima de 26°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 14 de noviembre: Máxima de 25°C, mínima de 8°C, despejado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco muestra un descenso en las mínimas, hasta los 8°C el sábado. El viernes seguirá nublado, pero el sábado el clima cambiará a despejado. Habrá días soleados y tardes templadas.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en la ZMG?

Ante las mañanas frescas y tardes templadas, es clave hidratarse. Proteger la piel del sol con protector solar es importante. Llevar un suéter o chamarra ligera ayudará a enfrentar los cambios de temperatura y prevenir resfriados.

Con cielo nublado y temperaturas frescas, la vestimenta ideal es en capas. Por la mañana, ropa abrigadora. A medida que la temperatura suba, se podrá aligerar. No se requiere paraguas, ya que no hay lluvia.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para Jalisco?

Para información detallada y actualizaciones del clima en Jalisco, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado. No hay datos específicos de calidad del aire para la ZMG.

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