FGR asegura tres autos con blindaje artesanal en rancho de Acatic, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Acatic, Jalisco, donde aseguró diversos vehículos con blindaje artesanal.

La investigación inició a partir de un Informe Policial Homologado (IPH) presentado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes durante recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del rancho Las Mariposas, en el municipio referido, observaron diversos vehículos en el interior de un inmueble tipo bodega, los cuales eran visibles desde el exterior.

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, inició la investigación correspondiente, realizó las diligencias necesarias y solicitó al juez de Control una orden de cateo para intervenir el inmueble, la cual fue autorizada.

Al ejecutarse el cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron una camioneta, un semirremolque y tres vehículos con blindaje artesanal.

El inmueble y los bienes asegurados quedaron a disposición del MPF, quien continúa con la investigación para el esclarecimiento de los hechos, por posibles delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y los que resulten.

En los enfrentamientos con policías y militares, o con otras organizaciones criminales, miembros de diversos cárteles y grupos delictivos utilizan autos ‘monstruos’, como se conoce a estos vehículos que son equipados de manera artesanal con estructuras gruesas de metal. Algunos de estos autos de blindaje artesanal tienen láminas de grueso calibre.

Decomiso de autos ‘monstruo’ en Guasave

A principios de octubre pasado, la FGR aseguró vehículos de blindaje artesanal en un cateo en la colonia San Fernando, en el municipio norteño de Guasave.

Lo anterior, una vez que, en días pasados, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informaron al Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en el estado de Sinaloa que, al realizar recorridos en el lugar mencionado, observaron un predio tipo bodega, el cual se encontraba abierto y desde el exterior se observaban un cargador con cartuchos y varios vehículos. El lugar quedó en resguardo con personal militar.

Tras la investigación y la orden de cateo, autoridades lograron el aseguramiento de cargadores y cartuchos para arma de fuego, así como de cinco vehículos de blindaje artesanal.