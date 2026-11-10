Recupera el Gobierno de Jalisco la operación de la planta potabilizadora de Toluquilla

Con el objetivo de mejorar la calidad del agua y fortalecer el abastecimiento en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Gobierno de Jalisco recuperó, por orden judicial, la operación de la Planta Potabilizadora 4, ubicada en Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como los pozos profundos asociados a esta infraestructura.

La recuperación de las instalaciones se concretó después de más de seis años de controversias legales con la empresa que operaba la planta, denunciada por el presunto delito de fraude genérico ante posibles irregularidades relacionadas con los recursos destinados a la prestación del servicio.

El aseguramiento fue ejecutado por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, quienes realizaron una revisión documental, el inventario de equipos y bienes, así como la colocación de sellos de aseguramiento, sin interrumpir la operación de la planta.

Actualmente, la instalación potabiliza aproximadamente 200 litros de agua por segundo, equivalentes al 20 por ciento de su capacidad potencial de mil litros por segundo.

Ante estas condiciones, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará una evaluación integral de la infraestructura para identificar las necesidades de mantenimiento, reparación y modernización, así como las inversiones y adecuaciones técnicas necesarias para incrementar gradualmente su producción.

Entre las acciones prioritarias se encuentran el diagnóstico técnico de las instalaciones, la recuperación de su capacidad operativa y la verificación de la calidad del agua que se suministra a la población.

La recuperación de la planta forma parte de la estrategia estatal para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua que enfrentan diversas colonias metropolitanas, mediante el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Desde 2012 se realizaron pagos cercanos a 700 millones de pesos por la prestación del servicio de la planta potabilizadora de Toluquilla. Sin embargo, las autoridades estatales han señalado presuntos incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre las inversiones efectuadas en la infraestructura.

Por estos hechos, el Gobierno de Jalisco presentó una denuncia por el presunto delito de fraude genérico, cuyas investigaciones continuarán ante las autoridades competentes, con respeto al debido proceso y a las determinaciones judiciales.

Con la recuperación de las instalaciones, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la capacidad de producción de agua potable y mejorar las condiciones de operación de esta infraestructura, mientras continúan las acciones legales para esclarecer posibles responsabilidades y proteger los recursos públicos.