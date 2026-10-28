Puente Amado Nervo reducirá hasta 40 minutos los traslados entre Nayarit y Jalisco

Con una inversión de 963 millones de pesos, fue inaugurado el Puente Amado Nervo, una obra de infraestructura que permitirá reducir hasta 40 minutos los tiempos de traslado entre Nayarit y Jalisco, además de facilitar el acceso de la población a servicios de salud, educación y oportunidades laborales.

La inauguración fue encabezada a distancia por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien destacó la importancia de esta conexión para la movilidad y el desarrollo económico de la región.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, el proyecto beneficiará a aproximadamente 479 mil habitantes de ambas entidades.

La infraestructura cuenta con más de 800 metros de longitud, tres carriles de circulación por sentido y una ciclovía. La inversión total de 963 millones de pesos contempla la construcción del puente, la adquisición del derecho de vía y las obras complementarias necesarias para su funcionamiento.

Durante el acto inaugural, Navarro Quintero recordó que la construcción de esta conexión había sido solicitada desde 2012, debido a la necesidad de mejorar los desplazamientos cotidianos entre las comunidades de Nayarit y Jalisco.

“Esta obra es muy necesaria y emblemática, ya que servirá para aspectos de desarrollo social y de desarrollo económico porque nos hermana a través de aspectos de salud, aspectos de educación, aspectos laborales de Jalisco a Nayarit y de Nayarit a Jalisco”, expresó el mandatario estatal.

El gobernador señaló que la nueva vía permitirá fortalecer la integración regional, particularmente para quienes deben trasladarse diariamente entre ambas entidades por motivos de trabajo, estudios o atención médica.

Asimismo, reconoció la participación del Gobierno de México en la ejecución del proyecto y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo para concretar una obra que busca atender las necesidades de conectividad de una zona con importante actividad económica.

Con su puesta en operación, el Puente Amado Nervo incorpora una nueva alternativa de movilidad entre Nayarit y Jalisco, con capacidad para atender tanto el tránsito vehicular como los desplazamientos en bicicleta.