Detienen a ‘El Gio’, presunto segundo al mando del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato

Capturan en Yuriria a presunto segundo al mando del Cártel de Santa Rosa de Lima. (Fiscalía de Guanajuato)

Autoridades de Guanajuato informaron que fue detenido Yovani Uriel ‘N’, alias ‘El Gio’, objetivo prioritario identificado como presunto segundo al mando de una célula delictiva del Cártel de Santa Rosa de Lima, que operaba en municipios del sur del estado.

‘El Gio’ es señalado como el brazo derecho de Leonel ‘N’, alias ‘El Gordo de Zempoala’, líder u operador regional del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.

De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, ‘El Gio’ fue capturado en la comunidad de Loma de Zempoala, en el municipio de Yuriria, en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos y droga.

Las autoridades explicaron que la captura de este presunto líder delictivo se logró mediante acciones de inteligencia e investigación en campo.

‘El Gio’ es identificado por las autoridades como presunto segundo al mando de un grupo delictivo que opera en la comunidad de Loma de Zempoala, en Yuriria. También está señalado como objetivo prioritario por su probable participación en actividades que generan violencia en esa región.

Entre los indicios también localizaron envoltorios con las siglas de un grupo delictivo.

Una vez que Yovani Uriel ‘N’ quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, un juez calificó de legal su captura y lo vinculó a proceso por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como contra la Ley General de Salud.

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva y estableció un plazo para la investigación complementaria.

‘El Gordo de Zempoala’, encargado de influir miedo a través de videos

‘El Gordo de Zempoala’ es investigado por homicidios, extorsiones, secuestros, terrorismo y por contratar a personas extranjeras para generar violencia en municipios como Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Uriangato, Moroleón y Yuriria.

Este líder delictivo es señalado como autor intelectual y operativo del ataque ocurrido el 16 de diciembre de 2024 en el municipio de Uriangato, donde murieron cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato.

Además, se le vincula con la orden de difundir videos de agresiones contra policías locales y estatales.

‘El Gordo de Zempoala’ fue capturado el 10 de febrero de 2025 en la ciudad de Querétaro, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Guanajuato y la Fiscalía de Querétaro.

Sin embargo, pocos días después, el 16 de febrero de 2025, un juez federal ordenó su liberación al considerar que no existían elementos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.

Capturan a otros cómplices

Las autoridades informaron que la captura de Yovani Uriel ‘N’, alias ‘El Gio’, forma parte de los resultados obtenidos por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato durante octubre de 2026. En ese periodo, las intervenciones permitieron detener a tres personas más en el municipio de Villagrán y asegurar armas de fuego, cartuchos, sustancias con características de droga e hidrocarburo.

En una primera intervención, en la colonia Caracol, fueron detenidos Alfredo ‘N’ y Adrián ‘N’. A ambos les aseguraron contenedores con aproximadamente 2 mil 500 litros de hidrocarburo, además de garrafas y una motocicleta.

El caso fue turnado al Ministerio Público de la Federación para la investigación correspondiente por delitos en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía informó que, durante una segunda intervención en la comunidad de Los Ángeles, en Villagrán, fue detenido Alonso Daniel ‘N’, alias ‘El Peluchín’, luego de que agentes de Investigación Criminal observaran que arrojaba objetos metálicos conocidos como ponchallantas desde una camioneta.

Durante la intervención, los agentes le aseguraron un arma de fuego, cartuchos, cargadores, tres bolsas con una sustancia con características de cristal, diez ponchallantas y el vehículo en el que se trasladaba.

Posteriormente, fue vinculado a proceso por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la Ley General de Salud y por armas prohibidas. El juez le impuso prisión preventiva durante la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato aseguró que mantiene el trabajo de inteligencia e investigación para identificar y detener objetivos prioritarios, así como retirar de circulación armas, drogas y otros objetos que representan un riesgo para la población.