Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno

Maru Campos instruyó a las autoridades de seguridad a garantizar la tanquilidad de la población en vísperas del Buen Fin.

La gobernadora Maru Campos encabezó esta mañana la Mesa Estatal de Construcción de Paz, con la presencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno quienes revisaron temas relacionados con la seguridad y la coordinación institucional en Chihuahua.

Luis Aguirre, secretario de Seguridad Pública del Estado informó que, como parte de las acciones estratégicas realizadas, se arrestó a 149 generadores de violencia, se aseguraron 32 vehículos (15 con reporte de robo), 1.1 kilos de drogas, 3 armas de fuego, 254 municiones y 8 cargadores.

Además se desplegaron elementos con operativos terrestres y aéreos en los territorios de Coyame, Temósachic, Santa Bárbara y Uruachi, que arrojaron como resultado la recuperación de seis vehículos con reporte de robo y el arresto de dos personas armadas.

Gilberto Loya, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, dijo que fueron activados los mecanismos de coordinación para prevenir fraudes a través de medios socio-digitales, de los cuales, actualmente tienen 622 casos en investigación.

Explicó que, ante las ofertas del Buen Fin, aumenta el riesgo de este tipo de estafas, por lo que llamó a la población a estar atenta y evite poner en riesgo el patrimonio de su familia.

La mandataria estatal instruyó a quienes encabezan las distintas corporaciones, a continuar con este tipo de acciones para garantizar la tranquilidad de la población.

En la sesión estuvieron presentes Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Mayra Chávez, delegada federal de Programas para el Desarrollo, de la Secretaría de Bienestar y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También asistieron Gaudencio Ramos, jefe de Coordinación Policial de la Guardia Nacional en Chihuahua y el general Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar.

De manera virtual participaron Andrea Guzmán, representante de la delegación de la Fiscalía General de la República y Alejandro Gómez Vargas, comandante de la 42 Zona Militar.