Arquidiócesis se disculpa con quienes ‘lastimaron en su fe’ por desfile de modas en la Catedral de Puebla

El desfile de modas en la Catedral de Puebla incluyó la presentación de vestidos de novia de diseñador.

La arquidiócesis de Puebla se disculpó por el desfile de modas que se realizó en la Catedral del estado y explicó cómo se desarrolló el evento en el que mostraron vestimentas litúrgicas y vestidos de novia de diseñador.

A través de un comunicado, aclaró que se realizó una muestra de vestiduras litúrgicas originales del acervo histórico y cultural, entre ellas capas pluviales, casullas y estolas.

“La arquidiócesis de Puebla lamenta y se disculpa con quienes se sintieron lastimados en su fe y por la confusión que se pudo haber generado, a raíz del evento con causa ‘México monumental’”, dice el documento.

El comunicado también detalló que después se hizo una muestra de vestiduras litúrgicas realizadas por artesanos de San Andrés Hueyapan, en la sierra norte de Puebla, en la que se mostraron las vestimentas utilizadas por sacerdotes en actos litúrgicos importantes para comunidades indígenas.

¿Quiénes participaron en el desfile de modas en la Catedral de Puebla?

Además, se mostraron vestidos de novia como parte de la vestimenta nupcial mexicana contemporánea para “el sacramento del matrimonio”, agregó la arquidiócesis.

“En cada muestra, los asistentes también tuvieron la oportunidad de escuchar el órgano monumental de la Catedral, a cargo del organista titular. También hubo presentación de sopranos y se realizó un concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP”, continuó el comunicado.

De acuerdo con el documento, para cada una de las muestras se realizó una catequesis sobre la importancia, dignidad y sacralidad de las vestiduras de los ministros: de los sacerdotes y novios.

“El catecismo de la Iglesia católica nos enseña que la celebración sacramental está tejida de signos y símbolos, que expresan las realidades espirituales. Por eso, la belleza, la dignidad, la limpieza y el decoro de las vestiduras litúrgicas ayudan a manifestar que estamos ante una realidad santa”, explicó el comunicado de la arquidiócesis poblana.

¿Qué sabemos del desfile de modas en la Catedral de Puebla?

Por la Catedral de Puebla desfilaron modelos con vestidos de novia del diseñador Benito Santos, junto con sotanas y otra ropa litúrgica.

El evento fue realizado el pasado 5 de noviembre por la organización civil Valora México. Algunos sectores católicos lo consideraron inapropiado al calificarlo como un evento de modas en un recinto sagrado.

“Es un evento único que fusiona tradición, moda y arte en un escenario sin precedentes: la imponente Catedral de Puebla”, es la descripción que hizo el sitio oficial México Monumental.

La causa social consistía en donar un millón de pesos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puebla, para adquirir equipo para la Casa de la Maternidad.