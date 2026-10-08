¿Quién es Juan Lira, ‘El Moco’, detenido por segunda vez en Puebla tras estar prófugo desde 2024?

Juan Lira, señalado por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos en Puebla, fue detenido nuevamente en la Sierra Norte. (Especial).

Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, excandidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Chignahuapan, Puebla, fue detenido por segunda ocasión en el municipio de Zacatlán, en la Sierra Norte del estado, de acuerdo con información difundida este jueves 8 de octubre.

El arresto se registró a las 16:52 horas, según el Registro Nacional de Detenciones. Aunque el registro no precisó el sitio de la captura, los primeros reportes la ubicaron en Zacatlán.

Lira Maldonado permanecía prófugo desde 2024, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negara un amparo. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantenía acciones para localizarlo por investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Por qué detuvieron a Juan Lira, ‘El Moco’?

La primera detención de Juan Lira ocurrió el 1 de octubre de 2020 en Huauchinango. Durante el operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le encontraron 97 bolsas con una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como una escopeta recortada. Posteriormente, obtuvo su libertad.

Las autoridades estatales también lo han señalado por su presunta participación en delitos relacionados con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburo en la Sierra Norte de Puebla, así como por posibles actividades de narcomenudeo en la región.

Además, Lira Maldonado fue vinculado con el homicidio de tres personas en la localidad de Tres Cabezas y con posibles nexos con Óscar “N”, alias “El Loco Téllez”.

‘El Moco’ fue candidato a la alcaldía de Chignahuapan en 2024

En las elecciones de 2024, Juan Lira contendió por la presidencia municipal de Chignahuapan con el partido Fuerza por México y fue declarado ganador. Sin embargo, el resultado electoral fue anulado por irregularidades en el proceso, por lo que se convocó a comicios extraordinarios.

La nueva detención ocurre mientras el exaspirante enfrenta señalamientos relacionados con presuntos delitos en materia de hidrocarburos y otras investigaciones.