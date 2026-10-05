María Fernanda Orozco, exalumna de la UDLAP, es asesinada en su domicilio; Bryan ‘N’ es detenido

María Fernanda Orozco Suárez, una exalumna de la UDLAP fue asesinada este fin de semana, presuntamente por su novio Bryan Alexandro N., de 26 años, quien ya fue detenido.

El señalado habría ofrecido 5 mil pesos a policías de San Andrés Cholula para que lo dejaran entrar al departamento donde la joven fue encontrada sin vida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

María Fernanda era empleada del Ayuntamiento de Huejotzingo y fue estudiante de la UDLAP, según señaló el propio rector de la institución Luis Ernesto Derbéz. Su cuerpo sin vida fue encontrado por por su padre Evanivaldo Orozco al interior de un departamento en San Andrés Cholula, en Puebla.

¿Qué sabemos del feminicidio de María Fernanda Orozco?

El propio Orozco relató a medios de comunicación locales que la mañana de este domingo 4 de octubre acudió al lugar con su otra hija para buscarla tras perder comunicación con ella el día sábado.

Indicó que al llegar se encontró con los padres del novio de su hija, de nombre Bryan Alexandro, quienes le impedían la entrada al departamento y no querían decirle lo que ocurría, por lo que forcejeó hasta poder ingresar. Ahí encontró a María Fernanda muerta en una habitación, con huellas de violencia.

“Al encontrarla marcamos al 911, vino la ambulancia a revisar que mi hija tuviera signos vitales pero ya no era así”.

El padre de la víctima señaló directamente a su pareja como presunto responsable y señaló que ya había aplicado violencia psicológica en contra de ella.

A través de la necropsia realizada al cuerpo se confirmó que María Fernanda murió por asfixia por sofocación y sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó una hemorragia.

La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor, indicó que el presunto responsable ya está detenido y se mantiene la investigación correspondiente. Se tiene conocimiento que el inculpado trató de sobornar a los policías durante el procedimiento.

Estudiantes protestan tras feminicidio de María Fernanda Orozco

En las inmediaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al menos 100 estudiantes en su mayoría mujeres se manifestaron de manera pacífica ante el presunto femicidio de María Fernanda Orozco Suárez. Aunque las estudiantes no tienen claro quien era la occisa, al comprobarse que su nombre completo está en la base de datos de correos instituciones de la universidad, fue suficiente para mostrar indignación y manifestarse este día.

Con cartulinas en mano, realizaron un minuto de silencio por el presunto feminicidio de María Fernanda y tomaron la 14 Oriente donde gritaron varias consignas y leyeron varios comunicados creados por las estudiantes de la UDLAP, de la comunidad BUAP y agrupaciones feministas.

La comunidad estudiantil presentó un pliego petitorio dirigido a la institución y otro a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), tras el presunto feminicidio de María Fernanda Orozco Suárez, en los que exigió esclarecer los hechos, garantizar justicia y revisar los protocolos de atención a casos de violencia de género.

En el documento dirigido a la UDLAP, estudiantes cuestionaron el comunicado difundido por la universidad el 4 de octubre de 2026, en el que, según señalaron, la institución afirmó que María Fernanda y el presunto feminicida, identificado como Bryan “N”, no formaban parte de su comunidad estudiantil. La comunidad organizada pidió esclarecer la posible vinculación de ambos con la universidad y señaló que existen testimonios de familiares, exalumnos y registros de correos institucionales que, desde su perspectiva, deben ser revisados.

Con información de Quadratín Puebla.