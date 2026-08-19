Puebla y Morelos tendrán temperaturas frescas este jueves 20 de agosto

En la capital poblana, Heroica Puebla de Zaragoza, se pronostican temperaturas mínimas de 9.3°C y máximas de 26.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

El jueves 20 de agosto, el clima en Puebla y Morelos presentará condiciones variables, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se anticipan temperaturas mínimas de 9°C y máximas que alcanzarán los 27°C. Canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica generarán cielos nublados y lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, así como en Tabasco y Jalisco.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos mañana?

En la capital poblana, Heroica Puebla de Zaragoza, se pronostican temperaturas mínimas de 9.3°C y máximas de 26.3°C. El día estará medio nublado, acompañado de vientos de 10 km/h.

Los municipios cercanos a Puebla también mantendrán rangos similares, con máximas que oscilarán entre 26°C y 27°C durante la jornada.

Por su parte, Cuernavaca, capital de Morelos, tendrá un ambiente más cálido, con mínimas de 11.3°C y máximas de 27.0°C. El cielo estará nublado, y los vientos serán más ligeros, de 5 km/h. En Cholula, Puebla, las temperaturas estarán entre 9.3°C y 25.0°C, con condiciones medio nubladas y viento de 9 km/h.

¿Habrá lluvias este jueves en la región centro-sur?

La probabilidad de lluvia estará presente en varios puntos de la región debido a la interacción de canales de baja presión y la circulación ciclónica en altura.

El monzón mexicano también influirá en el noroeste del país, aunque su impacto directo en Puebla y Morelos se manifestará como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas.

Además de las posibles lluvias, el cielo en general estará entre medio nublado y nublado en la mayor parte de Puebla y Morelos. Los vientos serán ligeros a moderados, con velocidades de 10 km/h en Puebla y 5 km/h en Cuernavaca. Es importante estar atento a los reportes del SMN, ya que la inestabilidad atmosférica puede generar cambios repentinos.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Jueves 20 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 10 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 27°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 22 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica que las temperaturas se mantendrán estables, con máximas alrededor de los 26°C y 27°C, y mínimas que rondarán los 9°C a 10°C.

El cielo pasará de medio nublado a completamente nublado el sábado, lo que sugiere una mayor probabilidad de lluvia hacia el fin de semana. Es crucial seguir las actualizaciones del pronóstico.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en la zona?

Ante las condiciones climáticas esperadas, especialmente las temperaturas frescas por la mañana y cálidas por la tarde, se recomienda a la población mantenerse hidratada.

Es importante beber abundantes líquidos y protegerse del sol durante las horas centrales del día, incluso si el cielo está nublado. Si hay lluvias, se aconseja extremar precauciones al conducir.

Para este jueves y los días siguientes, es prudente vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde.

Se sugiere llevar un paraguas o impermeable, especialmente si hay planes de salir, debido a la probabilidad de lluvias. Mantenerse informado con las fuentes oficiales es la mejor manera de prepararse para cualquier eventualidad.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y las últimas actualizaciones del pronóstico, se invita a la ciudadanía a consultar las plataformas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil de cada estado.

Estas instituciones ofrecen datos precisos sobre la evolución de los sistemas climáticos, alertas por fenómenos extremos y recomendaciones específicas para cada localidad.

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