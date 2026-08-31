IA y logística contra el caos vial del regreso a clases

El regreso a clases representa algo más que el reinicio del ciclo escolar: es también una prueba para la infraestructura y la movilidad urbana de México. El incremento de vehículos en las calles, las maniobras frente a los planteles y el mayor flujo de peatones convierten las primeras horas del día en uno de los escenarios más complejos para las flotas comerciales y de logística.

Ante ello, la telemetría avanzada y la inteligencia artificial (IA) comienzan a jugar un papel estratégico para anticipar riesgos, reducir tiempos improductivos y proteger los márgenes operativos de las empresas.

Geotab, compañía especializada en operaciones conectadas, videotelemática e información basada en IA, destaca que las flotas generan diariamente millones de datos sobre comportamiento de los conductores, consumo de combustible, kilometraje y condiciones mecánicas. El desafío consiste en convertir esa información en decisiones operativas en tiempo real.

Uno de los principales recursos son las geocercas inteligentes alrededor de las escuelas. Cuando una unidad ingresa a estas zonas, la tecnología puede generar alertas para advertir al conductor sobre excesos de velocidad, frenados bruscos o maniobras de riesgo.

La medida cobra relevancia ante un dato: 87 por ciento de los conductores profesionales aprueba el uso de asistencia e inteligencia artificial en cabina, de acuerdo con el Reporte del Estado del Transporte Comercial de Geotab.

Pero la tecnología también permite identificar dónde concentrar los esfuerzos de capacitación. Los modelos predictivos de la empresa muestran que 10 por cienti de los conductores acumula 20.7 por ciento de las colisiones de una flota. Con esta información, las compañías pueden establecer programas específicos de acompañamiento y, durante los horarios escolares, analizar alternativas de ruta para los operadores con mayor nivel de riesgo.

Rutas inteligentes para ganar productividad

La congestión de las principales ciudades también tiene un costo directo para las empresas. El análisis de tráfico en tiempo real permite modificar recorridos y evitar las arterias más saturadas durante las horas críticas, particularmente entre las 7:00 y 9:00 horas y de las 13:00 a las 15:00 horas.

De acuerdo con Geotab, una gestión dinámica de las rutas puede contribuir a incrementar hasta 20% los viajes completados por unidad al mes, al reducir tiempos muertos y aprovechar mejor los activos.

El combustible es otro frente. El idling —mantener el motor encendido mientras el vehículo permanece detenido— puede elevar considerablemente el gasto operativo. La telemetría permite identificar esta conducta y corregirla, con ahorros promedio de combustible de entre 15 por ciento y 20 por ciento. En flotas de consumo masivo se han documentado reducciones de hasta 18% en tres meses.

La tecnología también puede anticipar fallas mecánicas antes de que una unidad quede varada en medio del tráfico. El mantenimiento predictivo, mediante el análisis de códigos de falla y comportamiento del vehículo, puede contribuir a reducir hasta 30 por ciento los paros no programados.

“El regreso a clases moviliza a millones de personas en una carrera contra el reloj donde la frustración y el estrés se apoderan del volante”, señaló José Calderón, vicepresidente para México, Centroamérica y el Caribe de Geotab.

El directivo destacó que el exceso de velocidad interviene en más de 22 por ciento de los accidentes de flotas, por lo que la tecnología debe evolucionar de una herramienta de monitoreo a un mecanismo de prevención.

Con el regreso a las aulas, la apuesta para las empresas será utilizar los datos antes de que ocurra el problema: anticipar el riesgo, modificar la ruta, reducir el consumo y mantener las unidades en movimiento. La inteligencia artificial se perfila, así como un nuevo aliado para enfrentar el caos vial sin sacrificar seguridad ni rentabilidad.