Brandon Isaac ‘vuelve’ a casa: Familia recupera su cuerpo tras 14 años de su desaparición en Veracruz

El cuerpo del joven Brandon Isaac fue entregado a su familia, luego de ser recuperado de una fosa común en Tuxpan.

Brandon Isaac volvió con su familia tras 14 años de ser buscado y cuatro de que lo intentaran sacar de una fosa común en Tuxpan. Finalmente, su familia pudo darle sepultura en Coatzintla, al norte del estado de Veracruz.

El Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera informó que finalmente los restos fueron entregados luego de que los años de angustia que vivió su familia desde la desaparición del joven de 15 años el 9 de junio de 2012.

La desaparición de Brandon Isaac en Veracruz

Los primeros años tras la desaparición la familia no hizo la denuncia debido al miedo y a las amenazas de muerte que enfrentaron. Por eso fue hasta el 2020 cuando llegó la Brigada Nacional de Búsqueda que la mamá de Brandon, Enriqueta Blanco, se animó a acercarse y pedir ayuda.

Entonces fue a revisar la documentación de las personas que se encontraban como no identificadas y gracias a un tatuaje de su hijo logró reconocer una parte de su cuerpo.

Allí, se enteró de que dos días después de su desaparición, las autoridades encontraron una camioneta abandonada con 14 cuerpos desmembrados en Potrero del Llano en Álamo de Temapache, cerca de donde desapareció.

“La familia de Brandon fue amenazada de muerte y por miedo decidieron en un principio no denunciar, por lo que fue hasta el año 2020 con la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda a Poza Rica que acudieron ante las autoridades, y más tarde se acercaron a la dirección de servicios periciales para revisar los libros de registro de personas e indicios no identificados. Fue así como Enriqueta reconoció un tatuaje muy característico en una ficha del libro de INI de Poza Rica, enterándose que los cuerpos fueron encontrados dos días después de la desaparición de su menor hijo”, indicó el Colectivo.

Ella pensó que ahora sí podría recuperarlo, pero entonces se enteró de que el cuerpo de Brandon Isaac, junto con el de otras muchas personas, fue enviado a una fosa común en Tuxpan. Por eso se requirieron de cuatro años de muchos trámites y estudios para lograr identificarlo y entregarlo.

“Repudiamos la violencia con la que fue privado de la libertad ilegalmente y después ejecutado, pues sus restos aparecieron junto a otras 13 personas, segmentados y en alrededor de 30 bolsas depositadas en una camioneta abandonada (…) Los restos fueron remitidos a la fosa común de Tuxpan y después de casi 4 años de hacer múltiples procedimientos por la complejidad de la identificación de los restos, el día de hoy Brandon regresa a casa”, aseguró el colectivo María Herrera.

Señaló que ahora se encuentra pendiente la justicia para que se encuentren y sancionen a las personas responsables de este crimen que es uno de muchos contra niños y jóvenes en la región.