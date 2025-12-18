Neblina ‘paraliza’ a 8 aeropuertos de México HOY: ¿Qué pistas sufren demoras por clima invernal extremo?

Un banco de niebla afecta las operaciones de los aeropuertos este jueves 18 de diciembre. (Foto: Cuartoscuro)

La presencia de bancos de niebla ha afectado las operaciones aéreas en al menos ocho aeropuertos de México este jueves 18 de diciembre, provocando reducción de visibilidad y posibles demoras o suspensiones de vuelos, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los aeropuertos con bancos de niebla reportados este 18 de diciembre son:

Tijuana, Baja California

Nuevo Laredo, Tamaulipas

Matamoros, Tamaulipas

Monterrey, Nuevo León

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Morelia, Michoacán

Oaxaca, Oaxaca

Mérida, Yucatán

Se prevé que los bancos de niebla persistan durante esta mañana, por lo que las operaciones podrían verse interrumpidas de manera intermitente. Las condiciones podrían ocasionar reducción significativa de la visibilidad en pistas, afectando despegues y aterrizajes.

Volaris atribuye retrasos y cancelaciones en aeropuertos de México por clima invernal extremo

Ante las afectaciones, Volaris informó que durante los últimos 10 días diversos aeropuertos han enfrentado clima invernal extremo, lo que ha derivado en suspensiones operativas de hasta más de 10 horas en algunas terminales.

Entre los aeropuertos más impactados se encuentran Tijuana, Toluca, Querétaro, Culiacán, así como Los Ángeles, Fresno y Sacramento, en Estados Unidos.

La aerolínea explicó que esta situación no es exclusiva de Volaris, ya que el cierre de aeropuertos genera un efecto en cascada, impidiendo que aeronaves y tripulaciones continúen con sus rutas programadas, incluso hacia ciudades donde el clima no ha sido afectado.

A ello se suman limitantes de mantenimiento y el vencimiento de jornadas laborales de las tripulaciones, lo que ha prolongado algunas demoras.

¿Qué hacer si mi vuelo se demora o cancela?

Volaris aseguró que trabaja para ofrecer soluciones lo más pronto posible, incluyendo cambios de ruta, vouchers o reembolsos, además de mantener actualizada la información en su aplicación móvil, en la sección de estatus de vuelos.

Asimismo, la aerolínea indicó que colabora con los aeropuertos para solicitar reducciones en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y descuentos en establecimientos para los pasajeros afectados.

Finalmente, la compañía reiteró que la seguridad es su prioridad, pidió evitar la desinformación en redes sociales y agradeció la comprensión hacia su personal, que continúa laborando para normalizar las operaciones aéreas.