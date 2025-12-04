Con rehenes y grupos armados: ¿Qué sabemos del simulacro en el Aeropuerto de Toluca?

Las actividades del simulacro se desarrollaron de manera simultánea en tres puntos clave del aeropuerto de Toluca: la torre de control, la planta de combustibles y el edificio terminal, incluida el área comercial. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) realizó un simulacro a escala real con un escenario de ataque armado, como parte de sus protocolos de seguridad para evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades que operan en sus instalaciones.

De acuerdo con las autoridades de la terminal aérea, el simulacro se llevó a cabo alrededor de las 12:50 horas de este jueves 4 de diciembre. El operativo realizado en las instalaciones del aeropuerto no interrumpió las actividades comerciales ni afectó a los pasajeros.

El ejercicio contempló una situación ficticia en la que un grupo armado intentaba intervenir en un proceso de extradición de una persona privada de la libertad.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en tres puntos clave del aeropuerto de Toluca: la torre de control, la planta de combustibles y el edificio terminal, incluida el área comercial.

Como parte del simulacro también se representó una toma temporal de rehenes y se utilizaron pasajeros simulados.

El operativo estuvo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), así como por el Departamento de Seguridad Aeroportuaria del AIT y la seguridad privada SEI. De igual forma, participaron elementos de la Policía del Estado de México, corporaciones municipales, bomberos, servicios médicos y brigadas internas.

¿Qué actividades se realizaron durante el operativo en el Aeropuerto de Toluca?

Durante el simulacro en el Aeropuerto de Toluca se ejecutaron maniobras de evacuación ordenada, aseguramiento de instalaciones, atención médica y control de la situación simulada.

Las operaciones aéreas se mantuvieron sin alteraciones y no se registraron incidentes reales ni riesgos para los usuarios ni para el personal operativo.

La conducción del ejercicio estuvo a cargo del Gerente de Seguridad y el Jefe de Seguridad Aeroportuaria del AIT, quienes coordinaron a las distintas dependencias involucradas.

Al cierre del ejercicio, la Comandancia del Aeropuerto elaboró un acta de evaluación que servirá como base para fortalecer los protocolos de seguridad en el aeropuerto de Toluca.

Este tipo de prácticas se realizan de forma regular en los aeropuertos del país. En agosto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ejecutó un simulacro nocturno con hipótesis de bomba en el Aerotrén.

La Secretaría de Marina también lideró esa operación, en la que participaron cuerpos de emergencia, binomios caninos y autoridades civiles, sin afectar los vuelos ni el servicio ferroviario interno.