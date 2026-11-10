¿De qué murió Toukie Smith, actriz de ‘Miami Vice’ y expareja de Robert De Niro? Esto sabemos

Toukie Smith falleció el pasado miércoles en un hospital de Nueva York, pero sus hijos dieron a conocer la noticia hasta después. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Wikimedia Commons).

Toukie Smith, modelo y actriz de series como Miami Vice, falleció a los 74 años. Antes de su muerte, la artista fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune y degenerativa que no tiene cura: esclerosis múltiple.

“Toukie libró una larga y valiente batalla (contra la enfermedad)”, explicaron Airyn y Julian, los hijos que Smith tuvo con el actor Robert De Niro, en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter.

Los hijos de la también modelo de firmas como Yves Saint Laurent compartieron que su mamá falleció en un hospital ubicado en Nueva York. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles.

¿Qué es la esclerosis múltiple que padecía Toukie Smith?

La esclerosis múltiple, que padecía la expareja de Robert De Niro, ocurre cuando el sistema inmunológico confunde la mielina —la capa que recubre las fibras nerviosas— con un cuerpo extraño y la ataca, de acuerdo con los National Institutes of Health.

“Esto interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar daño permanente a las fibras nerviosas”, añade Mayo Clinic.

Cuando el sistema nervioso comienza a atacar la mielina, las personas experimentan síntomas como pérdida de equilibrio, espasmos musculares, problemas para mover las extremidades, temblores y debilidad, así como visión doble y, en los casos más graves, pérdida de la visión, según MedlinePlus.

Este portal especializado en salud explica que los síntomas se presentan por episodios. Los ataques pueden durar días, semanas o meses, tras los cuales llega un periodo de remisión, en el que estos disminuyen o desaparecen.

Hasta el momento, no hay una cura para la esclerosis múltiple; sin embargo, existen tratamientos que ayudan a disminuir los síntomas de la enfermedad y a retrasar su avance.

¿Qué dijeron los hijos de Robert De Niro tras la muerte de Toukie Smith?

A través del comunicado compartido con The Hollywood Reporter, los hijos de Toukie Smith recordaron a la artista por el impacto que tuvo no solo como actriz, sino también como modelo.

Toukie comenzó a posar para Willi Smith, su hermano y diseñador de modas. También trabajó con personalidades como Hubert de Givenchy y Patrick Kelly, además de aparecer en portadas de revistas como Vogue.

Su trabajo en este ámbito fue tan relevante que, en 1978, Bloomingdale’s le otorgó el reconocimiento como modelo del año. Por ello, sus hijos afirmaron que abrió camino para nuevas generaciones de modelos.

“Su belleza, gracia y presencia inconfundible ayudaron a allanar el camino para generaciones de modelos y diseñadores negros en la moda”, escribieron Airyn y Julian en su comunicado.

Además, indicaron que la modelo y actriz dejó un legado que perdurará: “Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos los que tuvimos la suerte de conocerla”, finalizaron.

¿Quién fue la actriz Toukie Smith?

Toukie Smith comenzó su carrera como actriz a finales de la década de 1980, después de consolidarse en el mundo del modelaje. Entre 1987 y 1988 apareció en tres episodios de la serie Miami Vice, donde interpretó a Angie, quien trabajaba como asistente de la cantante Caitlin Davies.

Posteriormente, en 1989, se integró al elenco de la comedia 227, protagonizada por Marla Gibbs, para dar vida a Eva Rawley. Participó de manera recurrente durante las dos últimas temporadas de la producción, hasta su conclusión en 1990.

Su trabajo en televisión también abrió paso a participaciones en cine. Entre las películas en las que actuó se encuentran Talkin’ Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994), Joe’s Apartment y The Preacher’s Wife, estas dos últimas estrenadas en 1996.

Aunque su nombre artístico era Toukie Smith, su nombre de nacimiento era Doris Smith. El sobrenombre surgió durante su infancia, cuando su abuela comenzó a llamarla así después de escuchar un disco infantil sobre un pequeño camión de bomberos rojo.

La modelo y actriz explicó que el apodo tenía relación con su personalidad, pues desde niña se caracterizaba por ser muy activa y tener mucha energía, en una entrevista con Los Angeles Times.

En el ámbito personal, mantuvo una relación con el actor Robert De Niro entre 1988 y 1996. Durante esos años tuvieron dos hijos gemelos, Airyn y Julian, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante gestación subrogada.