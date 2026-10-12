¿De qué murió Mariusz Komenda, semifinalista de ‘MasterChef’, a los 44 años? Esto sabemos

Mariusz Komenda, semifinalista de MasterChef Polonia en 2019, murió a los 44 años tras enfrentar una enfermedad. (Fotos: Captura de pantalla / IA).

La cocina más famosa del mundo se ha tenido que vestir de delantales negros en varias ocasiones: anteriormente por la mexicana Yanin Campos, quien falleció en un accidente automovilístico; o por el juez Jock Zonfrillo de la edición australiana. Esta vez, es por Mariusz Komenda, semifinalista en MasterChef Polonia.

El exparticipante de MasterChef murió a los 44 años, confirmó TVN, el equipo de producción del reality.

“Hemos recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de Mariusz Komenda. Mariusz formaba parte de la familia de MasterChef. Lo recordaremos como una persona llena de pasión, energía y amor por la cocina. A lo largo de los años, volvió a visitarnos en numerosas ocasiones para compartir sus conocimientos, su experiencia y su pasión por la cocina”, menciona el comunicado publicado en Instagram.

El mensaje, difundido el pasado 7 de octubre, agrega: “Es difícil encontrar palabras que puedan expresar nuestro dolor. Nos unimos en el dolor a su familia, sus seres queridos y a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo”.

¿De qué murió Mariusz Komenda?

Aunque no se informó la causa oficial de muerte, Mariusz Komenda llevaba varios meses lidiando con un glioma, un tumor cerebral maligno, por el cual inició una campaña de recaudación de fondos en marzo.

Según explicó en la descripción de la campaña, su pesadilla comenzó en enero de 2026: “Mi vida se detuvo de repente. Me ingresaron en el hospital con sospecha de ictus. Pensé que se trataba de una crisis pasajera. Por desgracia, la realidad resultó ser mucho más dura”.

Luego de hacerle varios estudios, recibió el diagnóstico del tumor cerebral maligno, “a partir de ese momento comenzó la lucha más dura de mi vida”.

Mariusz Komenda fue operado de inmediato en enero: le extirparon una parte del glióma maligno, el resto recibió tratamiento por otros métodos radiológicos.

Mariusz Komenda fue diagnosticado con un glioma maligno en enero de 2026 y se sometió a varias intervenciones quirúrgicas. (Foto: Cuartoscuro.com)

El mismo mes tuvo que entrar a cirugía de nuevo, para una descompresión craneo-meníngea: “Me extirparon un fragmento del cráneo para reducir la presión y darme la oportunidad de seguir luchando”.

El proceso apenas iba empezando, pues le detectaron otros “focos tumorales en el organismo” y llevó un largo tratamiento contra otros cánceres, “en tan poco tiempo, han atacado mi organismo”. También, se sometió a una neurorrehabilitación.

“Hoy en día, mi día a día consiste en ir a hospitales situados a cientos de kilómetros de distancia entre sí. Los gastos de desplazamiento, tratamiento y rehabilitación son enormes y, lamentablemente, superan mis posibilidades. Por eso pido ayuda”, agregó.

¿Quién fue Mariusz Komenda?

Komenda concursó en la octava temporada de MasterChef Polonia, emitida en 2019, donde destacó en el grupo de los mejores cocineros.

Según el medio polaco Do Rzeczy, también informó que participó en la etapa internacional, celebrada en México.

Posteriormente, regresó al programa en varias ocasiones como experto para apoyar a los nuevos concursantes.

Mariusz Komenda cocinaba en Sztuka Restaurant, un restaurante de cocina de autor con menú de temporada que cambia cada dos semanas.

Hasta antes de su enfermedad, estaba cumpliendo su sueño culinario: en 2025 inauguró al lado de su hijo un restaurante llamado Father & Son, especializado en comida mexicana en el centro de Środa Śląska.