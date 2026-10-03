Hija de Lucha Villa desmiente la hospitalización de la cantante: ‘Ella está bien, no tiene nada’

Esta no es la primera vez que surgen noticias falsas sobre la salud de Lucha Villa, pues incluso en 2023 se rumoró que había muerto. (Foto: Unsplash/Wikimedia Commons)

¿Qué le pasó a la cantante Lucha Villa? Luego de que se rumoró que la también actriz había sido internada en un hospital tras presentar problemas de salud, María José, una de sus hijas, habló al respecto.

“Otra vez volvemos a estas falsas noticias. Honestamente, no sé qué ganan”, comentó en una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que afirmó que ‘La Grandota de Camargo’, como es conocida la artista, no está enferma.

María José agregó que Lucha Villa tampoco fue llevada a un hospital ni permaneció internada algunos días, tal como afirmaban los rumores, pues la cantante ni siquiera ha requerido atención médica.

Previo a sus declaraciones, se había rumorado que la actriz de El Gallo de Oro había sido hospitalizada por problemas en las vías respiratorias, una noticia que cobró aún más relevancia debido a que la intérprete está por cumplir 90 años.

¿Cuál es el estado de salud de Lucha Villa?

María José compartió que, contrario a lo que señalaban los rumores, su mamá se encuentra en buen estado de salud: “Ella está bien, gracias a Dios, está perfecta. Va a cumplir sus 90 años y todo está en orden. No está hospitalizada”.

En la conversación, recordó que la actriz actualmente vive en San Luis Potosí, donde Rosa Elena, su hermana e hija de Lucha Villa, se encarga de sus cuidados y atenciones.

María José afirmó que Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de la cantante, no solo goza de buena salud, sino que “tiene una fortaleza increíble”, por lo que ni siquiera ha sido necesario que reciba cuidados especiales.

Lucha Villa, conocida como 'Reina de los palenques'. (Foto: Wiki Commons) (Wikipedia)

“Ella está bien, está tranquila. No padece de nada, ni cuidados especiales ni nada de eso”, comentó. Esta no es la primera ocasión en la que las hijas de la artista desmienten rumores sobre el estado de salud de la actriz de Rosa, la tequilera.

Durante la pandemia por COVID-19, María José también compartió actualizaciones sobre Lucha Villa e indicó que no padecía ninguna enfermedad: “No tiene nada, ni hipertensión, ni diabetes, ni riñones, ni nada, come perfectamente bien. Hace muchísimo que no estamos en un hospital”, comentó en su momento.

Por ahora, los familiares de la artista se preparan para celebrar su cumpleaños número 90: “Últimamente lo hemos hecho en familia: sus tres hijos, algunos familiares, unos tíos, nada más, por la tranquilidad de ella”, compartió.

¿Por qué Lucha Villa se retiró de la vida pública?

Lucha Villa es una de las cantantes más reconocidas de la música ranchera en México. Además, desarrolló una carrera como actriz al participar en películas como Mecánica Nacional y El lugar sin límites.

No obstante, a finales de la década de los 90 decidió someterse a una cirugía plástica, debido a que deseaba adelgazar: “Estaba muy desesperada porque quería bajar y tenía en puerta una novela y un disco”, comentó Rosa Elena Miller en una entrevista con N+.

Fue así como Lucha Villa optó por una liposucción, procedimiento que se realizó en Monterrey con un médico que le habían recomendado dos amigas, quienes ya se habían sometido a una intervención quirúrgica con él.

Durante la cirugía se presentaron complicaciones y la cantante sufrió un paro cardiaco. Tras ello, permaneció en estado de coma durante días. Al despertar, tuvo secuelas graves, entre ellas pérdida parcial del habla y limitaciones de movilidad.

“La falta de oxígeno en su cerebro (provocó) esas lesiones que son irreversibles, se recuperó lo que se pudo recuperar”, comentó María José en 2020 para Sale el Sol, donde agregó: “En cuanto a todo lo demás, mi mamá no padece nada”.