‘Vimos el juego’: Así fue la vez que Tenoch Huerta y AMLO se reunieron a ver el futbol

AMLO vio junto a Tenoch Huerta el partido México vs. Argentina de la fase de grupos en el Mundial 2022.

Parece que fue ayer el Mundial de 2022, que nos regaló una imagen épica: Tenoch Huerta y AMLO vieron juntos un partido de México, en el que la Selección Mexicana perdió 0-2 ante Argentina, uno de sus ‘archirivales’ dentro de la cancha.

En aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador era el presidente de México, mientras Huerta brillaba por su participación como Namor en Black Panther: Wakanda Forever, película de Marvel.

Más allá de la pasión que compartían ambos por la participación de México en el Mundial de Qatar 2022, su reunión también incluyó pláticas relacionadas con temas culturales e iniciativas antiracismo.

AMLO compartió visita de Tenoch Huerta

Aquel 26 de noviembre de 2022, la Selección jugaba su segundo partido de la fase de grupos en Qatar 2022, con un empate previo (y lo que aquel día se convirtió en una derrota).

En redes sociales, quien era mandatario nacional compartió una foto en la que aparece en una de las salas de Palacio Nacional, sentado junto al actor Tenoch Huerta, ambos con una pose muy relajada.

“Vi el juego con Tenoch. Ánimo. Todavía tenemos oportunidad y ‘esto no se acaba hasta que se acaba’”, escribió López Obrador en la instantánea.

El expresidente se muestra feliz en la instantánea, mientras al actor se le ve un poco más concentrado por lo que ocurría en la pantalla, pues es un gran aficionado del futbol mexicano y uno de los famosos que apoyaban a AMLO.

La razón detrás de la reunión de Tenoch Huerta y AMLO

Además de Andrés Manuel López Obrador, el líder de Poder Prieto también compartió un poco de su visita a Palacio Nacional, donde intercambió con el presidente puntos de vista relacionados con temas de cultura.

“Vimos el fut y hablamos de la importancia de la cultura, los apoyos para esta y de antiracismo”, explicó en una historia de Instagram breve y sin tanto contexto del tiempo que pasó con López Obrador.

El actor egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón (UNAM) también expresó su deseo de que otros actores políticos, sin importar corriente, se interesaran en estos temas: “Ojalá todas las autoridades se sumen a esta lucha que trasciende partidos, colores y sexenios”, puntualizó.

Tenoch Huerta está a favor de la Cuarta Transformación. (Foto: Especial / @MarvelStudios / Cuartoscuro.com).

De Tenoch Huerta a Carlos Bonavides: Famosos a favor de AMLO

Además de Tenoch Huerta, diversos actores y cantantes mexicanos se posicionaron a favor de Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, como Damián Alcázar y Carlos Bonavides.

Precisamente, este último defendió a AMLO y Sheinbaum gracias a que es uno de los famosos que simpatizan con la Cuarta Transformación. Y hace unos meses, aseguró que López Obrador es el mejor presidente en la historia contemporánea del país.

“Ese sexenio ha sido testigo del mejor presidente que hemos tenido desde Moctezuma, conquistado por Hernán Cortés, hasta nuestros días”, dijo en una entrevista recuperada por el canal Qué buen chisme.

Incluso, Carlos Bonavides habló de su Pensión del Bienestar, implementada durante el sexenio de AMLO para personas adultas mayores, y rescató que el ahora expresidente recibe un dinero bimestralmente, así como él y millones de mexicanos.

“Nuestro presidente se va a retirar con una pensión… la misma que yo tengo de Morena”.