Leticia Calderón revela cómo es su relación con Juan Collado: ‘Podemos viajar juntos como amigos’

Desde que se anunció que Juan Collado se separó de Yadira Carrillo y que el abogado vive actualmente en España, los reflectores están sobre la actriz Leticia Calderón, quien tiene dos hijos con él y en los últimos meses se frecuentaron como familia.

Su divorcio fue muy sonado en medios, y aunque las cosas no terminaron tan bien, la actriz mexicana y Collado se fueron de vacaciones junto a sus hijos, Luciano y Carlo, y compartieron en cumpleaños de Lety.

No obstante, por un tiempo hubo una situación que discutió mucho con su expareja, y a diferencia de otros famosos como Aracely Arámbula y Luis Miguel, la pensión alimenticia no fue tema de debate.

¿Cómo es la relación de Juan Collado y Lety Calderón?

En conversación con Ventaneando, la actriz de Laberintos de pasión (1999) comparte que, a diferencia de lo que muchos creen, el distanciamiento entre ellos tras su divorcio duró muy poco.

Esto no quiere decir que en la cuestión emocional fuese sencilla, pues padeció mucho su divorcio de Juan Collado en su momento, tanto por sus sentimientos como lo que se publicaba en medios de comunicación.

Leticia calderón lleva una buena relación con su exesposo, Juan Collado. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“En su momento me dolió y fue obviamente un escándalo, una cuestión mediática muy dura para mí (…) sobre todo por los hijos (…) pero él y yo tuvimos pocos días de pelea, la verdad. Al poco tiempo estaba yendo a la casa; antes iba una vez al mes, cada dos meses por los niños, luego lo dejó de hacer”, expresa.

Lety Calderón revela cuál era el principal conflicto entre ella y Juan Collado

En este sentido, lo que más le importaba a la actriz mexicana de telenovelas, a raíz de su separación, era que Collado mantuviera comunicación con sus hijos y los viera frecuentemente.

“Una de las cosas que yo le reclamo a Juan (es): ‘A mí no me importa la mensualidad o no’, ese tipo de convenios que se hacen. No quise nada, afortunadamente yo trabajo, pero sí le dije: ‘Quiero que veas a tus hijos, velos’. Esa era mi pelea con él. Por una u otra razón no podía, no lo hacía”, asegura Calderón.

Sin embargo, el tiempo le ayudó a comprender muchas cosas; eso y el hecho de que Leticia Calderón nunca se expresó mal del padre de sus hijos frente a ellos ni en ningún lado.

Juan Collado lleva buena relación con sus hijos. (Cuartoscuro)

Leticia Calderón describe la relación de sus hijos con Juan Collado

Aunque desde el divorcio de los famosos la convivencia se redujo considerablemente, lo cierto es que el vínculo del abogado Juan Collado con sus hijos Luciano y Carlo se mantiene inquebrantable.

“Mis hijos adoran a su papá, les gusta estar con él. También lo voy a decir abierta y honestamente, no se conocen demasiado, no hay una conexión como la tienen conmigo, obviamente. Pero estos días que pasamos con él fue muy lindo porque él le cortó el cabello a Carlo y lo quería vestir, y el otro se dejaba y hubo esa conexión entre ellos”, comparte feliz la actriz.

Recientemente, salieron los cuatro de viaje por el cumpleaños de Lety Calderón, lo cual considera muy significativo no solo por eso, sino por la convivencia que se dio entre todos.

Luciano y Carlo, hijos de Leticia Calderón, quieren mucho a su papá, Juan Collado, describe la actriz. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Pasamos la prueba de que podemos viajar juntos como amigos, respetándonos, porque somos los padres de Luciano y Carlo. O sea, eso no nos lo quita nadie y va a ser así toda la vida. Mis hijos estaban atacados de la risa: ‘¿Te acuerdas cuando me caí?’, ‘ja, ja’. ‘¿Te acuerdas cuando pasó esto?’ Y eran unas carcajadas, y mis hijos conociéndonos como pareja que fuimos”, señala.